Digital-Staatsministerin Bär : „Jugendliche wollen kein endloses Gerede“

Der Aufregung in der Union über das Rezo-Video kann Dorothee Bär (CSU) wenig abgewinnen. Im FAZ.NET-Gespräch spricht sie über Blockaden in der eigenen Bundestagsfraktion und warum ihre Tochter ihr Seismograph für Netzdebatten ist.

Frau Staatsministerin, seit dem Rezo-Video über die „Zerstörung der CDU“ diskutieren wir in Deutschland darüber, was Youtuber dürfen und was nicht. Was ist Ihre Meinung dazu?

Es ist wesentlich wichtiger mit den Herausforderungen inhaltlich und kommunikativ umzugehen statt nur zu fragen, was man darf und was nicht. Das Zentrale ist Folgendes: Ernstnehmen, auf Augenhöhe begegnen, absoluter Respekt. Jugendliche wollen nicht nur alle paar Jahre ihre Stimme abgeben. Sie wollen gefühlt eine „every day democracy“. Mitbestimmen bei Projekten. Und sie wollen vor allem Taten sehen. Und nicht endlos Gerede. Das heißt wir müssen ihnen auch Plattformen bieten um mitzuentscheiden.

Aus der CDU haben sich viele Politiker über die Rolle beschwert, die Rezo kurz vor der Europawahl gegenüber ihrer Partei eingenommen hat. Allen voran die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie kritisch sollte der Umgang der etablierten Parteien mit Influencern wie ihm sein?

Die Debatte ist viel zu kurz gesprungen. Es geht ja nicht nur um Youtuber. Ich bekomme von meiner Tochter fast noch mehr Beiträge über Tiktok (ein chinesisches Videoportal, Anm. d. Red) oder Snapchat mit Umweltthemen geschickt. Fast alle Accounts, denen sie folgt, behandeln nicht nur Schminktipps, sondern setzen sich auch mit Politik auseinander. Und wenn jetzt der nächste Trend bei meiner Zwölfjährigen ein pinkfarbender, zusammenfaltbarer Metall-Strohhalm ist, weil es im Internet einen Wettstreit gibt und jeder dabei schreit „Save the Turtles!“, dann ist das natürlich etwas, was total viral geht. Und was Sie überhaupt nicht so mitbekommen. Die Debatten laufen einfach auf Plattformen, von denen der normale F.A.Z.-Leser ebenso wenig Notiz nimmt wie der normale Politiker, der seinen Pressespiegel liest.

Das Gros der Politiker konzentriert sich also nach wie vor auf die klassischen Medien und nicht auf die Social-Media-Kanäle?

Ja. Wenn sich meine Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten, wer welche Nachrichten und Informationen woher bekommt, dann geht es darum: Wer ist im Team „Morgenmagazin“, wer im Team „Deutschlandfunk“? Die Einen fühlen sich Intellektueller als die Anderen. Aber es gibt eben eine sehr breite Diskussion, die ganz woanders stattfindet.

Als Staatsministerin für Digitales sind Sie die Fachfrau der Bundesregierung schlechthin. Wenn Sie die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer um einen Ratschlag bitten würde – welchen würden Sie ihr als Allererstes mit auf den Weg geben?

Wir haben uns in der CDU und in der CSU ja vorgenommen, gegenseitig keine guten Ratschläge mehr zu geben (lacht). Deswegen halte ich mich bei der Schwesterpartei da auch zurück.

Grundsätzlich gibt es in allen Parteien sehr gute und sehr netzaffine Kolleginnen und Kollegen, die auch immer gemeinsam belächelt wurden. Ich weiß noch, als ich 2002 im Bundestag angefangen habe war der Ausschuss für neue Medien die einzige Möglichkeit, sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen. Und der war ein Unterausschuss vom Kulturausschuss. Es hat Jahre gedauert, bis man mal über die Enquete-Kommission und dann später den Ausschuss Digitale Agenda sich überhaupt Gehör verschaffen konnte.

Ist das inzwischen völlig anders?

Bis heute gibt es Innenpolitiker, die sagen: „Netzpolitik, Netzpolitik? Sowas gibt’s nicht. Das ist eine Erfindung der Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Ausschüssen nichts zu sagen haben.“ Allein die Tatsache, dass es unter anderem auch aus unserer Fraktion heraus noch blockiert wird, dass es mehr Federführungen im Ausschuss Digitale Agenda gibt oder dass dort auch öffentlich getagt werden kann – das ist doch alles nicht mehr zeitgemäß. Es gibt überall sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen. Aber man muss halt auf die richtigen Leute hören.

Rezo ist ein Influencer. Frau Kramp-Karrenbauer hat ihm seine Einflussnahme vor der Europawahl vorgeworfen. Allerdings hat die Union vor der letzten Bundestagswahl selbst eine ansehnliche Zahl von Influencern für ihren Wahlkampf eingespannt. Muss die Union künftig darauf verzichten?

Es ist doch immer schön, wenn man Unterstützung hat. Im Kleinen spricht sich auf Wahlkreis-Flyern der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins genauso für den Abgeordneten Hans Hinterbänkler aus wie der stellvertretende Schachclub-Meister. Das ist völlig in Ordnung. Auch wenn Influencer über eine größere Reichweite verfügen, mehr Schlagkraft besitzen und ihre Beiträge leichter geteilt werden können als eine Hauspostwurfsendung, handelt es sich vom Prinzip her doch um nichts Anderes.

Das heißt, die Aufregung um Rezo und Ko. ist ebenso unbegründet wie die scharfe Reaktion der CDU?

Die Erkenntnis, dass Parteien sich auch den digitalen Kommunikationsraum viel stärker erschließen müssen ist wichtig und war überfällig. In Debatten sollte man nicht immerzu jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es gibt eben Situationen, in denen man sich ungünstig ausdrückt. Selber empfindet man das oft gar nicht so. Das ist die altbekannte Sender-Empfänger-Problematik. Ich plädiere daher auf allen Seiten für ein bisschen mehr Gelassenheit. Das würde der Debattenkultur gut tun.