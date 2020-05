Reisen trotz Corona : Weil man auf Viren nicht schießen kann

Das Tor zur Festung Europa ist ein französischer Außenposten am englischen Ende des Kanaltunnels nahe der traurig-deprimierenden Stadt Folkestone. Er wirkt seltsam an diesem Ort, aber nicht übermäßig abweisend – lediglich ein aus Plastik und Plexiglas bestehendes Häuschen. Doch darin befinden sich die Wächter des Schengen-Raums, und auf deren niemals nachlassende Wachsamkeit verlässt sich ganz Europa.

Es war fünf Uhr morgens an einem Werktag, im Jahr der Seuche. Mein dreizehnjähriger Sohn und ich waren zu einer Reise durch Europa aufgebrochen, an deren Ende die Familienzusammenführung mit meiner Frau und meiner Tochter in der Tschechischen Republik stehen sollte. In einer SMS des Eurotunnels hatte man uns vorgewarnt: „Wichtig! Die Züge sind in Betrieb, aber die französischen Behörden sind sehr streng. Bitte klären Sie vor der Ankunft in Folkestone ab, ob Sie reisen dürfen.“

Die britische Ausreisekontrolle war kein Problem. Der Grenzbeamte war ein netter Kerl – keine Faxen, ein rasches Scannen der Dokumente und ein freundliches „danke, Mr. Harris, und gute Reise, auch für dich, Tom“. Wir fuhren langsam weiter zu dem französischen Abfertigungshäuschen, ließen das Fenster herunter und bereiteten uns auf das angekündigte Verhör vor; ein großer Stapel Dokumente lag griffbereit neben mir. In der schlecht beleuchteten Hütte bemerkte ich eine Bewegung. Ich kniff die Augen zusammen, um etwas zu erkennen. Und dann ganz offenbar wieder eine Bewegung: eine fast schon Napoleonische Kommandogebärde – ein Daumen, der in Richtung Frankreich wies. „War das schon alles?“, fragte Thomas. „War das schon die ganze Kontrolle?“

In normalen Zeiten, wenn Seuchen sich auf arme Leute in heißen Ländern beschränken, sind Reisen quer durch den europäischen Kontinent erfreulich ereignislos. Ein paar nächtliche Zwischenstationen in französischen, belgischen und deutschen Kleinstädten müssen reichen. Ein zwölfstündiges Bad im warmen Wasser des europäischen Wohlstands, gutes Essen, ein Spaziergang, ein fruchtloser Versuch, unseren unaufmerksamen Kindern Details der europäischen Geschichte nahezubringen, und dann weiter zum eigentlichen Ziel.

Lassen Franzosen Engländer durch?

Doch die Lockdown-Wochen dieses ängstlichen Frühjahrs brachten mehr Unsicherheit ins Reisen, als wir in unserem ganzen Leben jemals erlebt hatten. Plötzlich ist das Vertraute nicht wiederzuerkennen. Lassen die Franzosen Engländer passieren? Weisen die Belgier Reisende zurück? Schicken streng dreinblickende bayerische Polizisten dich wegen eines unbekannten Verstoßes gegen irgendeine unbekannte Vorschrift zurück nach Hause?

Das weiß niemand. Zahlreiche Freunde rieten mir, daheim zu bleiben, auch wenn meine Weibsleute 1300 verseuchte Kilometer entfernt waren. Würde da jemand, der bei Verstand ist, solch eine Reise wagen, zumal sie innerhalb eines Tages zum Abschluss gebracht werden musste?