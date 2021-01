Kurz vor Parlamentswahl : Regierung in den Niederlanden tritt wegen Beihilfen-Skandals zurück

Zwei Monate vor der nächsten Parlamentswahl ist die niederländische Regierung am Freitag zurückgetreten. Das beschlossen die Minister aller vier Koalitionspartner während ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Ministerpräsident Mark Rutte wird den Rücktritt demnach in Kürze auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die Regierung zieht damit Konsequenzen aus einem Skandal um Beihilfen für die Kinderbetreuung, die von der Finanzbehörde zu Unrecht von rund 20.000 Menschen zurückgefordert worden waren. Dies hatte hunderte Menschen in tiefe Existenznöte gestürzt. Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments hatte vor Weihnachten geurteilt, den Eltern sei „beispiellose Ungerechtigkeit“ widerfahren, Grundprinzipien des Rechtsstaats seien verletzt worden.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

Die Regierung bleibt gleichwohl geschäftsführend im Amt, bis sich nach der Wahl eine neue Regierung gebildet hat. Eine Ausnahme ist Wirtschaftsminister Eric Wiebes von Ruttes rechtsliberaler Partei VVD. Er scheidet mit sofortiger Wirkung als Minister aus und übernimmt damit die Verantwortung für seine Rolle in dem Skandal. Als Staatssekretär für Finanzen unterstand ihm in der vorigen Legislatur die Steuer- und Zollverwaltung. In dieser Zeit begann die vermeintliche Kampagne gegen Sozialleistungsbetrug, in der die Behörde Bürger zu Unrecht des Steuerbetrugs bezichtigte und teils hohe, fünfstellige Summen zurückforderte.

Wiebes war Beschwerden ebenso wenig nachgegangen wie Lodewijk Asscher, der damalige Sozialminister. Asscher, inzwischen Partei und Fraktionsvorsitzender der sozialdemokratischen Arbeitspartei, hatte am Donnerstag seinen Rückzug aus der Politik erklärt und damit auf die Spitzenkandidatur bei der kommenden Wahl verzichtet.

Mehr in Kürze auf FAZ.NET