Technische Gründe dagegen : Warum Russland die Rakete auf Polen wohl nicht abgefeuert hat

Die NATO geht davon aus, dass der Flugkörper, der in Polen eingeschlagen ist, von der Ukraine abgefeuert wurde. Russland kann nur in einem möglichen Szenario der Absender gewesen sein – und das ist relativ unwahrscheinlich.

Polens Präsident beruhigte am Mittwoch die Gemüter. Die Rakete, die im polnischen Grenzort Przewodów eingeschlagen war, stamme „höchstwahrscheinlich“ von der ukrainischen Luftabwehr. Absolut nichts, so Duda weiter und offenkundig mit Blick auf Russland, deute auf einen absichtlichen Angriff auf sein Land hin. Bei der Waffe, die zwei Menschen getötet hat, handele es sich wohl vielmehr um eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr.

Der Einschlag am Dienstagabend hatte für große Aufregung gesorgt. Polen kündigte noch in der Nacht an, seine Luftraumüberwachung zu verstärken. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte eine harte und „prinzipienfeste“ Reaktion mit Blick auf Russland. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich „sehr besorgt“. Die NATO kam in Brüssel zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Russland selbst teilte mit, keine ukrainischen Ziele angegriffen zu haben, die sich näher als 35 Kilometer an der Grenze zu Polen befinden.