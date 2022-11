Technische Gründe dagegen : Warum Russland die Rakete auf Polen wohl nicht abgefeuert hat

Die NATO geht davon aus, dass der Flugkörper, der in Polen eingeschlagen ist, von der Ukraine abgefeuert wurde. Russland kann nur in einem möglichen Szenario der Absender gewesen sein – und das ist relativ unwahrscheinlich.

Polens Präsident beruhigte am Mittwoch die Gemüter. Die Rakete, die im polnischen Grenzort Przewodów eingeschlagen war, stamme „höchstwahrscheinlich“ von der ukrainischen Luftabwehr. Absolut nichts, so Duda weiter und offenkundig mit Blick auf Russland, deute auf einen absichtlichen Angriff auf sein Land hin. Bei der Waffe, die zwei Menschen getötet hat, handele es sich wohl vielmehr um einen Rakete der ukrainische Luftabwehr.

Der Einschlag am Dienstagabend hatte für große Aufregung gesorgt. Polen kündigte noch in der Nacht an, seine Luftraumüberwachung zu verstärken. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte eine harte und „prinzipienfeste“ Reaktion mit Blick auf Russland. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich „sehr besorgt“. Die NATO kam in Brüssel zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Russland selbst teilte mit, keine ukrainischen Ziele angegriffen zu haben, die sich näher als 35 Kilometer an der Grenze zu Polen befinden.

Tatsächlich war es zunächst vorstellbar gewesen, dass eine russische Rakete angesichts der massiven Angriffe auf die Ukraine am Montag den Weg über die Grenze hinweg geflogen und – irrtümlich oder als bewusste Provokation – auf polnischem Territorium eingeschlagen ist. Bereits bei vergangenen Angriffen auf den Westen der Ukraine waren russische Raketen unweit von der Grenze niedergegangen. Seriöse Einschätzungen waren jedoch unmöglich, solange nicht verlässliche Informationen über den Raketentyp vorlagen.

Rakete des Flugabwehrsystems S-300

Spätestens mit dem Hinweis von Amerikas Präsident Joe Biden, dass es sich bei dem Geschoss um eine Rakete des Flugabwehrsystems S-300 gehandelt habe, waren Zweifel hinsichtlich Russlands Urheberschaft angebracht – aus technischen Gründen.

Beim S-300 handelt es sich um eine Familie von Flugabwehrraketensystemen, die seit Beginn der 70er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt wurden. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte nutzen sie weiterhin, auch wenn Moskaus Truppen mit den S-400 und seit vergangenem Jahr auch dem S-500 längst über deutlich leistungsstärkere Systeme verfügen.

Ausgelegt sind die S-300 eigentlich dafür, gegnerische Kampfflugzeuge und Marschflugkörper zu bekämpfen. Neuere Varianten sollen auch dazu in der Lage sein, ballistische Raketen und sogar getarnte Fluggeräte zu bekämpfen. Hierzu verfügen die Batterien über Raketen mit Gefechtsköpfen, die gemäß der Einschätzung der amerikanischen Denkfabrik Center for Strategic and International Stories bis zu 143 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff mit sich führen können.

Zwar haben die russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg die S-300 bereits zweckentfremdet und statt zum Angriff auf Luft- auch auf Bodenziele genutzt. Westliche Fachleute gehen aber davon aus, dass es sich hierbei um eine Verlegenheitslösung handelt, weil die russischen Streitkräfte mittlerweile einen bedeutenden Teil ihres Arsenals an präzisen Luft-Boden- und Boden-Boden-Raketen verbraucht haben dürften. Allerdings wurden diese (zwangsläufig wenig genauen) Angriffe bislang nur in Frontnähe vorgenommen.

Eine schmale Landzunge im Südwesten von Belarus

Die Ursache dürfte darin liegen, dass die Reichweite der Flugabwehrraketen der S-300 maximal 150 Kilometer beträgt. Ein Blick auf die Front in der Ukraine verrät, dass die russischen Streitkräfte hier über keinerlei Systeme verfügen, deren Raketen auch nur in die Nähe der polnischen Grenze gelangen könnten.

Es bliebe nur eine theoretische Möglichkeit: Ein russisches S-300-System hätte eine Flugabwehrrakete im äußersten Südwesten von Belarus auf die polnische Ortschaft abfeuern müssen – von einer nur wenige Kilometer breiten Landzunge zwischen Polen und der Ukraine aus. Das freilich wäre eine Aktion gewesen, die nicht nur anhand der Flugbahn für die NATO zurückverfolgbar sein müsste, sondern schon beim Start den polnischen und ukrainischen Streitkräften kaum verborgen geblieben sein dürfte.

Das ändert freilich nichts daran, dass die ukrainischen Luftabwehrrakete mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht grundlos abgefeuert wurde. Die NATO teilte am Mittwoch mit, sie gehe von einem „Querschläger“ beim Abfang eines russischen Angriffs aus.