Die Tugenden der Queen : Die Königin ist tot – lang lebe ihr Beispiel!

Deutschland trauert um Elisabeth II., als wäre sie auch unsere Königin gewesen. Das liegt nicht nur an den – vielen gar nicht mehr bekannten – deutschen Wurzeln der Windsors, die bis zum Ersten Weltkrieg noch den Hausnamen „Sachse-Coburg-Gotha“ trugen. Die Queen nahm die Deutschen mit Tugenden für sich ein, die nun mit Recht in allen Nachrufen gewürdigt werden: Pflichtgefühl, Anstand, Unparteilichkeit, Haltung. Und mit ihrem auch noch im hohen Alter gezeigten Humor, den sie allerdings eher von ihren englischen Vorfahren geerbt haben muss.

Die Königin als Klammer

Auch in Deutschland ist bekannt, dass der Monarch im politischen System Großbritanniens kaum über Macht verfügt. Er muss zum Premierminister machen, wen die stärkste Partei ihm schickt, und sagen, was dieser ihm aufschreibt. Der König mischt sich nicht in den Streit der Parteien ein. Die Öffentlichkeit weiß bis heute nicht, wie Elisabeth zum Brexit stand. Das hätte sie auch nicht verraten dürfen.

Die Königin war die Klammer, die ihr nicht mehr ganz so einiges Königreich zusammenhielt, in dem sie das Verbindende personifizierte. Elisabeth führte in den sieben Jahrzehnten ihrer Regentschaft stets vor, dass der „common ground“, die gemeinsame Basis, größer ist als alles, was die Bewohner ihres Königreichs trennt. Diese Aufgabe ist wegen der auch an Britannien zerrenden Fliehkräften nicht leichter geworden. Sie wartet nun auf Charles III.

Deutschland ist Elisabeth zu Dank verpflichtet ob ihres Engagements für die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war keine Selbstverständlichkeit. Sie hat den „Blitz“ und die Furcht vor einer deutschen Invasion als Jugendliche selbst erlebt. Sie musste zusehen, wie das vom Krieg ausgezehrte Großbritannien seine Stellung als Weltmacht verlor. Das schmerzt die Nation bis heute. Elisabeth aber haderte nicht damit, dass ihr Reich nach dem von den Deutschen begonnenen Krieg zusammenschrumpfte, sondern strich Balsam auf die Wunde. Nie wäre ihr der Satz über die Lippen gekommen, das Auseinanderbrechen des Empires sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen.

Elisabeth war die Antithese zu Putin

Das hinderte den Kreml nicht daran, nun die Weisheit und weltweit geachtete Autorität der verstorbenen Königin zu würdigen – diese Qualitäten seien heutzutage selten auf der internationalen Bühne. Dem Befund ist nicht völlig zu widersprechen. Putin jedenfalls verfügt über keine der Tugenden Elisabeths. Sie stand für das Moralische, das Aufrichtige, das Friedfertige in der Politik, er steht für das krasse Gegenteil. Elisabeth war die Antithese zu Putin.

Die Welt würde zu einem besseren Ort werden, wenn sie sich öfter an dem auf Ausgleich und Verständigung zielenden Wirken der Queen orientierte. Dazu müsste man nicht zwingend der Wiederkehr der Monarchie das Wort reden, auch wenn die Deutschen wohl nichts gegen ein bisschen mehr „pomp and circumstance“ im Bellevue hätten.

Die kleine große Frau wird uns fehlen

Selbstloses Dienen nach elisabethanischer Art ist aber auch in der Republik möglich.

Doch das vertraute Gesicht im Buckingham-Palast wird uns fehlen und mit ihm das Gefühl, jedenfalls die kleine große Frau in seinen Mauern werde nicht die Hoffnung verlieren, selbst wenn die Welt in Trümmer fällt. Die Königin ist tot. Lang lebe ihr Beispiel!