Putschversuch in Russland : Nicht nur der König ist nackt

Bei allem, was dieser wüste, aufgeregte, wendungsreiche Samstag war und nicht war in Russland: Der Eintagesaufstand des Milizenführers Jewgenij Prigoschin bot reichlich Anschauungsmaterial dafür, wie es um die poli­tische Kultur im Land bestellt ist. Im süd­westrussischen Rostow am Don, deren Zentrum Prigoschins Kämpfer am Morgen weitgehend unter Kontrolle gebracht hatten, bejubelten am späten Abend zahlreiche Menschen den Abzug der Truppen.

Es wirkte nicht so, als feierten sie erleichtert den Abzug von Besatzern und „Ver­rätern“ an Armee und Heimat, wie Präsident Wladimir Putin die Aufständischen in einer Ansprache genannt hatte. Sondern, als feierten sie eine siegreiche Fußballmannschaft oder die Helden einer gewonnenen Schlacht. Sie johlten, pfiffen und klatschten, winkten den Milizionären und Prigoschin selbst zu, der in einem Geländewagen vorbeifuhr, die Scheibe herunter- und Fotos zuließ.

Auf den Bildern sieht man ihn, mit Kappe und beiger Schutzweste, aus dem Dunkel des Wagens leicht lächeln. Ganz in der Pose des gönnerhaften Volkstribuns, des Herrn über Leben und Tod, die Prigoschin in den vergangenen Monaten immer mehr hervorgekehrt hat. Die Umstehenden skandierten „Wagner, Wagner“, Autos hupten. „Schön!“, rief ein Mann, als wäre der Aufstand in ästhetischen Kategorien zu bewerten.

Noch nie wurde Putin derart herausgefordert

Die Aufständischen erschienen so als Leute, die eine unglaubliche Leistung vollbracht hatten: Sie hatten die Zentralmacht herausgefordert, kamen mit dem Leben davon und bleiben frei. Freies Geleit, Einstellung der Strafermittlungen wegen „bewaffneten Putschversuchs“ gegen Prigoschin, keine Strafverfolgung der beteiligten Söldner: Das gab Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, am Samstagabend bekannt und bekräftigte, der Präsident bürge dafür mit seinem „Wort“. Dass Prigoschin die erklärten Ziele seines Aufstands, Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Valerij Gerassimow zu „bestrafen“ und den „Unfug“ in Russlands Militärführung zu beenden, nicht erreichte, war da schon nachrangig.

Noch nie in mehr als 23 Jahren an der Macht ist Putin derart herausgefordert worden. Prigoschin hatte sich als Reaktion auf den Verratsvorwurf in einer Audiobotschaft deutlich von ihm abgesetzt: Der Präsident habe sich „zutiefst geirrt“, sagte Prigoschin, die Kämpfer seiner Miliz seien Patrioten, niemand habe vor, sich „auf eine Forderung des Präsidenten, des (Geheimdiensts, d. Red.) FSB oder von sonst irgendwem reumütig zu zeigen. Weil wir nicht wollen, dass das Land länger mit Korruption, Betrug und Bürokratie lebt.“

Den Volkstribun gab Prigoschin auch, als bei einer Razzia am Samstag in Sankt Petersburg umgerechnet mehr als 43 Millionen Euro in bar sichergestellt wurden. Das Geld diene dazu, Sold und Entschädigung für gefallene Milizionäre zu zahlen, sagte er in einer Audiobotschaft. Die Barzahlung sei in den Verträgen vorgesehen, die „sorgfältig eingehalten“ würden.