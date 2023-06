Russlands Präsident Putin spricht am 27. Juni im Kreml vor Truppen. Bild: AFP

Das Bild, das Russlands Präsident nun von den Ereignissen am Wochenende zeichnet, unterscheidet sich deutlich von dem, das in den knapp 24 Stunden des von Jewgenij Prigoschin angeführten Aufruhrs zu sehen war. Wladimir Putin lobt die Geschlossenheit der russischen Gesellschaft und die Entschiedenheit, mit der Armee und Sicherheitskräfte sich am Wochenende dem Aufruhr der Wagner-Gruppe entgegengestellt hätten.

Schüren von Ängsten

In Wirklichkeit haben sich die Stützen des russischen Regimes entlang des Wegs von Prigoschins Kämpfern in Richtung Moskau bemerkenswert passiv verhalten, während Videos aus Rostow am Don zeigen, dass ihnen dort viele Menschen mit freundlicher Neugier oder gar Sympathie begegnet sind.

Es ist möglich, dass Putin bei einem großen Teil der Bevölkerung Erfolg damit hat, das Geschehen als bestandene Reifeprüfung der russischen Gesellschaft darzustellen. Das Schüren der in Russland tief sitzenden Ängste vor Chaos und Bürgerkrieg kann auch dieses Mal wieder wirken.

Doch entscheidend für Putins Schicksal ist nun etwas anderes: Nachdem seine Herrschaft erstmals durch einen offen ausgetragenen Konflikt in der Elite in Gefahr geraten ist, der auch wegen seiner eigenen Passivität eskaliert ist, muss er sich wieder Respekt bei Leuten verschaffen, die sich durch solche Propaganda wohl kaum beeindrucken lassen.