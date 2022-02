Aktualisiert am

Putins Krieg gegen die Ukraine : Was Sie am dritten Tag wissen müssen

Ein ukrainischer Soldat bezieht in Kiew Stellung vor einer Militäreinrichtung, während Feuerwehrleute im Hintergrund zwei brennende Autos löschen. Bild: dpa

Die Invasion

Am dritten Tag des russischen Angriffskriegs werden aus Kiew Straßenkämpfe und Artilleriefeuer gemeldet. Offenbar sind die russischen Truppen aber noch nicht flächendeckend in die ukrainische Hauptstadt eingedrungen. Nach ukrainischen Angaben handelte es sich um russische „Sabotagegruppen“.

Ukrainische Soldaten lieferten sich demnach mit den russischen Kämpfern in der Nacht zum Samstag Gefechte auf der Siegesstraße, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt. Nach nicht überprüfbaren ukrainischen Angaben wurden die russischen Kämpfer zurückgedrängt.

Die ukrainische Armee berichtet von heftigen Kämpfen 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Dort versuchten russische Kräfte, Fallschirmjäger landen zu lassen, hieß es. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums befindet sich hier der Großteil der am Angriff auf Kiew beteiligten russischen Truppen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind mittlerweile mehr als 100.000 russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert.

Russland nahm unterdessen nach eigenen Angaben die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe in der Nacht zum Samstag ukrainische Militäreinrichtungen mit Marschflugkörpern unter Beschuss genommen.

Das britische Verteidigungsministerium teilte auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen mit, dass Russland die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum bisher nicht erlangt habe.

Die ukrainische Regierung bezifferte die Zahl der getöteten ukrainischen Zivilisten auf 198.

Reaktionen in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Landsleute am Samstagmorgen in einem Video zur Verteidigung des Landes auf.

Nach einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kündigte Selenskyj an, es werde neue Waffenlieferungen aus dem Ausland geben. „Waffen und Ausrüstung unserer Partner sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniert", schrieb Selenskyj auf Twitter.

Reaktionen in Russland

Russland will nach eigenen Angaben den Angriff auf die Ukraine ungeachtet der internationalen Sanktionen fortsetzen. Die Sanktionen würden die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen, teilt der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und frühere Präsident, Dmitri Medwedew, mit. Sein Land brauche keine diplomatischen Beziehungen zum Westen. Es sei an der Zeit, „die Botschaften zu verschließen“.

Flüchtlinge

Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit dem russischen Überfall bisher weit mehr als 100.000 Ukrainer in Nachbarländer geflüchtet.

In Polen sind nach Angaben der Regierung in Warschau bisher 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen.

In Deutschland sind bislang nur wenige Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. In Brandenburg, das die längste Grenze aller Bundesländer zu Polen hat, nahm die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt bis Samstagmittag sechs Geflüchtete auf.

An der sächsisch-polnischen Grenze bei Görlitz sei seit Freitag eine einstellige Zahl von Menschen aus der Ukraine angekommen, die teilte Bundespolizei am Samstag mit.

Debatte um SWIFT-Ausschluss Russlands

Die ablehnende Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegenüber einem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT hat in der SPD Widerspruch hervorgerufen. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal forderte am Samstag, den Weg für diese besonders scharfe Sanktion frei zu machen.

In der EU haben Italien und Zypern ihren Widerstand gegen einen Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungssystem SWIFT offenbar aufgegeben.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi ließ am Samstag mitteilen, Italien werde die Haltung der EU zu Sanktionen gegen Russland, einschließlich SWIFT, voll unterstützen.

Der zyprische Finanzminister Konstantinos Petrides teilte am Samstag auf Twitter mit, dass sein Land dem Ausschluss Russlands von SWIFT nicht ablehnend gegenüberstehe.

Unklar ist bislang, ob auch Frankreich und Ungarn ihre Blockade aufgegeben haben. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb auf Twitter, sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian habe ihm in einem Telefonat zugesichert, einem SWIFT-Ausschluss Russlands zuzustimmen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban äußerte, sein Land werde alle Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland mittragen – ohne SWIFT dabei ausdrücklich zu erwähnen.

Italien, Frankreich, Zypern und Ungarn hatten bisher nach Angaben von EU-Diplomaten ebenso wie Deutschland eine solche Sanktion gegen Russland vorerst abgelehnt.