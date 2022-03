Moskaus Krieg in der Ukraine : Der Zerstörer Russlands

Putins treuester Diener hat Amerika vorgeworfen, es wolle Russland demütigen, spalten und zerstören. Das, so der ehemalige Platzhalterpräsident Medwedjew, werde man aber niemals zulassen. Wer wollte daran zweifeln? Putin und seine willigen Helfer übernehmen das alles selbst.

Sie rauben Russland noch den letzten Rest an Würde. Nur verblendete Russen können stolz darauf sein, dass ihre Armee ein friedliches Nachbarland überfällt, in dem ein „Brudervolk“ nichts anderes wollte, als selbst über sein Schicksal zu entscheiden. Russland führt dort einen Eroberungsfeldzug, der die Züge eines Vernichtungskrieges annimmt. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder sind ihm schon zum Opfer gefallen, auch Tausende russische Soldaten. Millionen fliehen vor den russischen Bomben und Raketen, mit denen der Kreml ganze Städte in Schutt und Asche legt.

Ein Platz neben Stalin

Diese Gewaltorgie wird in den Geschichtsbüchern einen Platz neben den Verbrechen des Massenmörders Stalin bekommen, dem Putin immer wieder huldigte. Noch behindern in Russland Propaganda und Zensur die Ausbreitung der Wahrheit. Doch auch schon jetzt können nicht mehr alle Russen sagen, sie hätten von allem nichts gewusst, ja nicht einmal etwas von der Kriegslust ihres Führers geahnt.

Gespalten hat Putin Russland lange, bevor er in die Ukraine einmarschierte: in den Teil, der sein Regime stützt und von ihm profitiert, und in den anderen, der das Kanonenfutter für die Kriegszüge liefern darf. Putin erlaubte es den Oligarchen, ihre Heimat auszuplündern, wenn sie sich aus der Politik heraushalten. Wer, wie Chodorkowskij, gegen diese Regel verstieß, verlor wieder alles, auch seine Freiheit.

Die nimmt Putin mehr und mehr auch den einfachen Bürgern. Er verwandelt Russland in ein Gefängnis und in ein Armenhaus. Die Sanktionen, mit denen das Land dafür büßt, dass es Putins Kriegswahn folgt, ruinieren die Wirtschaft, die Währung, den Staatshaushalt. Die Einnahmen aus dem Öl-, Gas- und Kohleexport werden schrumpfen. Schon jetzt reißen in der Industrie die Lieferketten. Inwieweit China an die Stelle der westlichen Handelspartner treten kann, ob es das will und wenn ja, zu welchen Preisen und Bedingungen, ist offen.

Putins Halys ist der Dnjepr

Fest steht dagegen: Mit jeder weiteren Bombe, die Putin auf die ukrainischen Städte abwerfen lässt, richtet er auch in seinem eigenen Land Verwüstungen an: ökonomische, politische, moralische. Putin hätte an das Schicksal des Lydierkönigs Krösus denken sollen, dem geweissagt worden war, er werde ein großes Reich zerstören, wenn er den Halys überschreite. Putins Halys ist der Dnjepr.

Gravierende Fehlkalkulationen – ein uneiniger, den Konflikt scheuender Westen werde nach einem schnellen militärischen Erfolg Moskaus schon bald wieder zum „business as usual“ zurückkehren – haben Putin in eine Lage mit nur schlechten Optionen gebracht.

Selbst wenn Russland sofort aus der Ukraine abzöge, gäbe es für den Westen kein Zurück zum Verhältnis vor dem Krieg, weder politisch noch wirtschaftlich. Einen strahlenden Triumph, der die Russen vergessen ließe, wie hoch der Preis ist, den sie und ihre Kinder für Putins Größenwahn zahlen müssen, wird der Kreml in der Ukraine aber nicht erringen. Die russische Armee kann Städte vernichten. Aber nach einer sieg-, gar ruhmreichen Streitmacht sieht sie dabei nicht aus. Kiew könnte zu Putins Stalingrad werden. Wie der Krieg auch ausgeht: Die russische Armee wird sich nicht schnell von ihren Verlusten erholen.

„Warschau kann in einer halben Sekunde verdampfen“

Mit jedem Soldaten, der bei den „Sonderoperationen“ fällt, und jedem Panzer, der in der Ukraine ausbrennt, schwindet Putins Autorität in Russland. Das lässt ihn noch gefährlicher werden. Schon jetzt muss er für Erfolgsmeldungen von der Front auf seine Wunderwaffen zurückgreifen. Die Sorgen im Westen, dass Putin biologische, chemische oder gar atomare Sprengköpfe einsetzen könnte, um sich selbst vor einer Niederlage zu bewahren und die Ukrainer zur Kapitulation zu bringen, sind nicht unberechtigt. Nicht nur im russischen Staatsfernsehen wird schwadroniert, dass „Warschau in einer halben Sekunde verdampfen“ könnte. Auch Medwedjew ließ den Vorwürfen gegen Amerika die Warnung vor dem „großen atomaren Knall“ folgen.

Den hat es selbst auf dem Höhepunkt der Kubakrise nicht gegeben, weil der Kreml fürchten musste, dass auch Moskau in einer halben Sekunde verdampft. Der Westen, die Russen, die ganze Welt müssen darauf hoffen, dass Putin so „rational“ agiert, wie es die damalige kollektive sowjetische Führung um Chruschtschow tat. Wer hätte gedacht, dass man sich eines Tages wünschen würde, es gäbe wieder ein Politbüro in Moskau? Nun ist es so weit. Denn der Alleinherrscher im Kreml erinnert mehr und mehr an Hitler im Bunker.