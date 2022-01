„Gipfel“ in Madrid : Ukraine-Krise spaltet Europas Rechtspopulisten

Es sollte eine Demonstration der Einheit werden. Doch der Minimalkonsens besteht nur aus einem Satz. „Die militärischen Aktionen Russlands an der Ostgrenze Europas haben uns an den Rand eines Krieges gebracht“, heißt es in der Abschlusserklärung des „Madrider Gipfels der europäischen Patrioten“, zu dem am Wochenende die rechtspopulistische Vox-Partei in die spanische Hauptstadt eingeladen hatte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Der Name des russischen Präsidenten Wladimir Putin tauchte im Kommuniqué nicht auf. Der spanische Gastgeber, der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal, erwähnte bei seiner Eröffnung der Konferenz hinter verschlossenen Türen angeblich nicht einmal den Ukraine-Konflikt. Er wollte lieber über den Kampf gegen illegale Migration sprechen, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Eskalation im Osten das Treffen im Südwesten Europas dominierte.