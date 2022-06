Aktualisiert am

Rede in St. Petersburg : Putin spricht von wirtschaftlichem „Blitzkrieg“ gegen Russland

Putin wirft dem Westen auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor, andere Länder „wie Kolonien“ zu behandeln. Die Wirtschaft seines Landes stellt er als robust dar.

Der russische Präsident Wladimir Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg am 17. Juni Bild: Reuters

Der russische Präsident Wladimir Putin hält die Wirtschaft seines Landes trotz der westlichen Sanktionen wegen des Ukrainekriegs für robust. Die Versuche, diese zu schwächen, seien gescheitert, sagte Putin am Freitag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Der wirtschaftliche „Blitzkrieg“ gegen Russland habe keine Chance auf Erfolg.

Das Bankensystem sei stabilisiert worden. Es gebe ausreichend Liquidität, mit der die Wirtschaft versorgt werden könne. Düstere Prognosen über eine drastische Abwertung der Landeswährung Rubel hätten sich nicht erfüllt. Auch bei der Inflation sei der Höhepunkt mittlerweile überschritt.

Putin nutzte die Bühne zugleich, um den Westen verbal anzugreifen. Die Vereinigten Staaten agierten, als seien sie von Gott auf die Erde mit heiligen Interessen geschickt worden. „Unsere westlichen Kollegen denken immer noch in Kategorien des vergangenen Jahrhunderts, sie behandeln andere Länder wie Kolonien“, sagte Putin und hob hervor, nichts in der internationalen Politik werde so sein, wie es einmal gewesen sei.

Putins Rede beim als „russisches Davos“ bekannten Forum hatte nach einem Hackerangriff mit Verspätung begonnen. Es habe eine sogenannte „Denial-of-Service“-Attacke auf des Akkreditierungssystem gegeben, wie der Kreml mitteilte. Bei dieser Art von Hackerangriffen wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen kann.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in einem Telefonat mit Reportern, der Cyberangriff habe am Donnerstag begonnen und das Akkreditierungs- und Einlasssystem des als „russisches Davos“ bekannten Forums lahmgelegt. Dies habe zu einer Reihe von Problemen beim Zugang geführt habe.