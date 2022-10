Putins Reden : Der Satanismus des Westens

Die Verdrehung der Wirklichkeit in Putins Reden ist so grotesk, dass eine Debatte mit ihm nicht möglich ist. Doch seine Worte verraten viel über ihn selbst.

Will den Satan austreiben: Wladimir Putin am 27. Oktober beim Valdai-Klub Bild: Laif

Zu den Zielen der „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine, die Präsident Wladimir Putin zu Beginn des Angriffskriegs gegen das Nachbarland ausgegeben hat, ist diese Woche ein weiteres hinzugekommen: die „Entsatanisierung“ der Ukraine. Diese werde angesichts des in der Ukraine in Amerikas Auftrag verbreiteten Satanismus immer dringlicher, schrieb in einem Zeitungsartikel ein Berater Nikolaj Patruschews, der als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates mutmaßlich einer der einflussreichsten Männer Russlands ist.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Auch die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti hat sich diese Woche mit Satanismus befasst. Dieser ist laut einem ihrer Kommentatoren das Wesen des im Westen herrschenden „radikalen Liberalismus“. Der strebe danach, den Menschen in seiner bisherigen Gestalt zu vernichten und durch programmierbare Mischwesen aus Mensch und Technik zu ersetzen. Die „Experimente zur massenhafte Bearbeitung der Gehirne beim Thema sexuelle Orientierung“ im Westen seien der erste Schritt dazu.

Die angebliche Verbindung von Liberalismus oder ukrainischem Nationalismus mit satanistischen Kulten wird in kremltreuen Medien seit einigen Jahren immer wieder behauptet. Es handelt sich dabei bisher aber nur um einen kleinen Seitenstrang des großen Stroms antiwestlicher Propaganda. Doch er scheint anzuschwellen, seit der russische Präsident Wladimir Putin das Thema vor einigen Wochen aufgegriffen hat.

„Die Diktatur der westlichen Eliten ist gegen alle Gesellschaften gerichtet, darunter auch gegen die Völker der westlichen Länder selbst“, sagte Putin in seiner Rede zur Annexion besetzter ukrainischer Gebiete am 30. September: „Eine so vollständige Verneinung des Menschen, der Sturz des Glaubens und der traditionellen Werte, die Unterdrückung der Freiheit, nimmt Züge einer ‚umgedrehten Religion’ an – das ist offener Satanismus.“

Das gefährlichste Jahrzehnt seit 1945

Auf diese Sätze ließ er einen Gedanken folgen, der auch in seiner Rede vor der jährlichen Konferenz des Valdai-Klubs am Donnerstag zentral war: „Die Welt ist eine Periode revolutionärer Transformationen eingetreten“, sagte Putin Ende September. Auch am Donnerstag sprach er von einer „revolutionären Situation“. Die Welt stehe an einer „historischen Grenze“: „Vor uns liegt wohl das gefährlichste, unvorhersehbarste und zugleich wichtigste Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.“ Der Westen sei nicht mehr in der Lage, die Menschheit allein zu lenken, versuche aber verzweifelt, das zu tun, „und die Mehrheit der Völker der Welt sich damit nicht mehr abfinden will“. Das sei der „Hauptwiderspruch der neuen Epoche“, sagte Putin.

Wie in seiner Rede zur Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete stilisierte Putin Russland wieder zum Anführer der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas gegen ein angeblich neokoloniales System des Westens. Dieser wolle zur Erhaltung seiner Macht alle Unterschiede zwischen den Völkern einebnen und deren eigenständige Kulturen auslöschen. Zu erklären sei das vor allem „mit dem Verschwinden des schöpferischen Potentials des Westens und dem Streben, die freie Entwicklung anderer Zivilisationen einzudämmen, zu blockieren“, sagte Putin. Er sprach von einer „doktrinäre Krise des neoliberalen Modells der Weltordnung auf amerikanisch“, das der übrigen Welt nichts anderes als seine Dominanz anzubieten habe.

Eine von Putins „zehn goldenen Reden“

Putin schmückte seine Valdai-Rede mit Zitaten russischer Schriftsteller und Philosophen. Sie sollte offenbar den Anschein erwecken, eine grundsätzliche intellektuelle Dekonstruktion des Westens und des Liberalismus sowie einen Entwurf für eine künftige Weltordnung zu liefern. Sein Sprecher sagte vor und nach dem Auftritt, Putins Rede werde noch lange gelesen und analysiert werden – sie gehöre zu dessen „goldenen zehn“ Auftritten. Tatsächlich finden sich in der Rede Spuren von Debatten über die Gestalt liberaler Gesellschaften. So spricht Putin – ohne Karl Popper zu erwähnen – von der „offenen Gesellschaft und ihren Feinden“. Dass Liberale über Feinde der Demokratie reden, ist für Putin ein Beleg dafür, dass diese Feinde abgeschafft werden sollten. Dieser Gedankensprung charakterisiert treffend Putins eigene Einstellung zu Kritikern.

Mehr zum Thema 1/

Eine inhaltliche Diskussion über die lose Aneinanderreihung bekannter rhetorischer Versatzstücke Putins ist nicht möglich. Zu grotesk sind vor dem Hintergrund der Wirklichkeit viele seiner Aussagen – etwa die, Russland steige „im Gegensatz zum Westen nicht in einen fremden Hof“. Wie oft ist jedoch interessant, was Putin nicht gesagt hat. Nach der Rede zur Annexion der ukrainischen Gebiete, die vor allem für das russische Publikum gedacht war, lobten Putins Propagandisten die Passage, in der er über den Satanismus sprach und Jesus zitierte: Nur wenige Staatsmänner wagten es, in einer solchen religiösen Sprache zu reden, die zeige, dass ein Kampf um die Seele der Welt ausgetragen werde. Vor dem internationalen Publikum des Valdai-Klubs wies Putin solche religiöse Konnotationen ausdrücklich zurück.

In der Fragerunde nach der Rede sprach der extrem nationalistische russische Schriftsteller Alexandr Prochanow – der sich selbst als Anhänger eines „mystischen Stalinismus“ bezeichnet – von „russischem Opfertum“, mit dem Gerechtigkeit in die Welt gebracht werde. Putin wies das kühl zurück: „Wir opfern nichts. Wir arbeiten an der Festigung unserer Souveränität.“