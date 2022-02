Deutschland im Putin-Schock : Wieder Krieg

Deutschland ist aufgewacht – in Putins Schreckenswelt. Dort zählen Vertrauen, Verständigung und Verträge nichts. Begreifen wir wirklich schon, was das bedeutet?

1914, 1939, 1989, 2001 – bei diesen Jahreszahlen wissen nicht nur Historiker, dass sie für Zäsuren stehen. Für Ereignisse, die den Gang der Geschichte plötzlich beschleunigten und auf drastische Weise änderten. Für Wendungen, die Wirkung weit über das jeweilige Jahr hinaus entfalteten. Die Reihe wurde am Donnerstag um das Jahr 2022 erweitert. Es ist zur Chiffre für die Rückkehr des Krieges nach Europa geworden, des Krieges als Mittel einer imperialistischen und chauvinistischen Politik.

Der Mann, der dem Jahr schon im Februar den Stempel „annus horribilis“ aufgedrückt hat, heißt Wladimir Putin. Er ist Präsident der Russischen Föderation und von dem Gedanken beseelt, als eine der großen Figuren in die stolze russische Geschichte einzugehen – als der Führer, der Russland wieder groß und mächtig gemacht und ihm in der Welt den Respekt verschafft hat, den es verdient. Man darf Putin zutrauen, dass er selbst noch Stalin übertreffen will.

Putin rückt Stalin näher

Mit dem Krieg, den der russische Präsident in der Ukraine führt, die für ihn eine Missgeburt der Geschichte ohne Existenzberechtigung ist, rückt Putin zweifellos auch aus westlicher Sicht Stalin näher. Doch das Ansehen und das Wohlergehen Russlands in der freien Welt mehrt Putin mit seinem Überfall nicht.

Die Russen werden für den Wahn ihres Präsidenten bitter büßen müssen. Vielleicht kommt sogar der Tag, an dem er selbst bereut, in diesen Krieg gezogen zu sein. Aber darauf kann der Westen jetzt keine Hoffnungen setzen. Die Mehrheit des russischen Volkes glaubt Putins grotesker Propaganda. Die Minderheit, die gegen seinen Wahn demonstriert, erfährt, was Putin unter Respekt versteht: Angst.

Putin hat Russland zum Paria der Staatengemeinschaft gemacht, der sich künftig mit Lobpreisungen aus Diktaturen wie Belarus begnügen muss. Selbst Viktor Orbán schloss sich der Kritik an Moskau an. Die kümmert Putin und die anderen, die mit ihm in seiner Regimeblase leben, offensichtlich wenig. Im Kreml spottete man, der Westen werde sich schon wieder beruhigen – wie er es nach dem Georgienkrieg getan habe und auch nach der Annexion der Krim.

Das Gesetz des Dschungels

Putin und seine Spießgesellen leben in einer anderen Welt und in einer anderen Zeit als der Westen. In ihr zählen Vertrauen, Verständigung und Verträge nichts. In Putins Universum gilt nur ein Gesetz, das des Dschungels: Die großen Bestien fressen die kleineren, am liebsten aber die wehrlosen Ziegen und Schafe. Die Welt, wie Putin sie sieht, gehört dem Stärksten, dem Brutalsten. Die Regeln, die sie sich gegeben hat, um auch die Schwächeren zu schützen, sind für ihn nur Blendwerk für die Dummen, die Naiven.

Dazu zählt er all jene im Westen, die auf die Macht des Multilateralismus setzen, auf die „soft power“ des moralischen Vorbilds, auf den Sieg der Vernunft. Also auch die Deutschen und ihre Regierungen. Putins Geschichts- und Politikverständnis, unterscheidet sich so fundamental von den Überzeugungen Nachkriegsdeutschlands, dass man sich fragen muss: Wie konnten unsere Kanzler und Außenminister glauben, mit ihm ließe sich gemeinsame Sache machen? „Wir wurden eiskalt belogen“, sagt Außenministerin Baerbock. Das kann nicht erst ihr widerfahren sein.

Berlin hat sich belügen lassen

Man hat sich in Berlin schon lange von ihm belügen lassen – und sich dann auch noch der Selbsttäuschung hingegeben. Dass man Putin doch brauche! Das Hauptargument zur Begründung der Kollaboration mit ihm lautete: Sicherheit gebe es nur mit, nicht gegen Russland. Nur zusammen mit Moskau könne man die vielen Konflikte in der Welt eindämmen.