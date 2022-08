Olaf Scholz in Prag : Europa braucht Taten, nicht nur Thesen

Will die EU zu einem geopolitischen Akteur machen: Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in der Prager Karls-Universität. Bild: EPA

Lange hat Paris darauf warten müssen, dass auch Berlin wieder zu einem Antreiber der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union wird. Am Montag platzte der Knoten. In Prag trug Bundeskanzler Scholz ein ganzes Bündel von Reformvorschlägen vor, deren Ziel es ist, die EU zu stärken. Das tut dringend not. Putins großrussischer Imperialismus ist zu einer akuten Gefahr für die Sicherheit und den Wohlstand der Europäer geworden. Von China hat Europa sich wirtschaftlich sogar noch abhängiger gemacht als von Russland. Amerika könnte sich unter dem nächsten Präsidenten wieder trumphaft von den Verbündeten abwenden.

Wollen die Europäer weiter nach ihren eigenen Vorstellungen von Demokratie, Menschenrechten und Marktwirtschaft leben, dann müssen sie ihr Zusammenwirken auf allen wichtigen Politikfeldern intensivieren und schlagkräftiger organisieren.

Durchschlagender Erfolg blieb Scholz versagt

Auch Scholz musste an der Karls-Universität lange reden, um all die Punkte behandeln zu können, mit denen sich die europäische Reformdebatte schon lange quält. Gänzlich neu waren die Vorschläge nicht, weder die über die Errichtung einer Art Vor-EU wie von Macron vorgeschlagen noch jene zum Thema Mehrheitsentscheidungen, für die Scholz schon zuvor geworben hatte. Durchschlagender Erfolg blieb ihm bisher versagt. Auch in Deutschland, das sich als europäischer Musterknabe versteht, müssten sich viele erst an den Gedanken gewöhnen, bei Entscheidungen über die Migrationspolitik, das Schuldenmachen oder Militäreinsätze überstimmt zu werden.

Den Nationen des freien Europas sollte jedoch schon klar sein, dass sie ihre Freiheit und ihren Wohlstand zusammen besser und dauerhafter verteidigen können als jede für sich. Ihre Regierungen müssen der Einigung das Wort reden, nicht den nationalen Egoismen und der Spaltung. Scholz hat dafür im Karolinum ein Beispiel gegeben wie auch schon Macron an der Sorbonne. Zu einem großen Europäer aber wird man nicht schon mit großen Thesen, sondern erst mit großen Taten.