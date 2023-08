Brandmauern in Europa : So gehen Deutschlands Nachbarn mit den Rechtspopulisten um

Gemeinsam einsam: PVV-Chef Geert Wilders, Lega-Chef Matteo Salvini, der damalige AfD-Chef Jörg Meuthen und die Rassemblement-National-Anführerin Marine Le Pen traten vor der Europawahl 2019 gemeinsam in Mailand auf. Bild: dpa

Hilft nur rigide Ausgrenzung gegen Rechtspopulisten? Oder geht es auch entspannter? In Europa wurde viel ausprobiert. Was funktionierte und was nach hinten losging, verrät ein Blick in sieben Länder.