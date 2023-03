Aktualisiert am

Die hessische Polizei präsentiert am 6. Februar auf dem Paulsplatz Streifenwagen und Motorräder Bild: Maximilian von Lachner

Als am frühen Morgen des 31. Januar die Polizei das Haus des Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, wegen des Verdachts auf Drogenbesitz durchsucht, ist abzusehen, dass die Aktion in der Öffentlichkeit hohe Wellen schlagen wird. Weniger vorhersehbar war jedoch, dass dieser Fall bis in die Führung der Frankfurter Polizei durchschlagen wird und dort tiefe Verwerfungen offenbart, die auch Wochen danach noch die Frage aufwerfen, wo die Berichtspflicht eines Beamten beginnt – und welche Konsequenzen jemand zu tragen hat, der sie offenbar nicht befolgt.

Wenige Tage nach der Durchsuchung wird der Leiter der Abteilung Einsatz, Hanspeter Mener, zu einer Besprechung gerufen, in der ihm gravierendes Fehlverhalten vorgeworfen wird. Es soll ein intensives, ruhiges, aber aufgeladenes Gespräch gewesen sein. Der konkrete Vorwurf lautet, er habe Polizeipräsident Stefan Müller zu spät über die Durchsuchung bei dem Sportfunktionär informiert. Am Ende wird Mener mit sofortiger Wirkung seines Postens enthoben – weil, wie es heißt, das Vertrauensverhältnis zu ihm unwiederbringlich verloren sei und es unterschiedliche Grundauffassungen gebe in der Art und Weise, wie er seine Aufgabe verstehe, die Behördenleitung zu unterrichten.