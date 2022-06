Politische Kehrtwenden : Ein neuer Weg ist keine Schande

Kehrtwenden, wie Robert Habeck sie jetzt in der Energiepolitik vollzieht, sind in der Politik oft verpönt. Dabei sind sie nicht automatisch falsch. Man muss sie nur gut begründen können.

Der Krieg in der Ukraine stellt in der deutschen Politik vieles vom Kopf auf die Füße. Sozialdemokraten liefern plötzlich schwere Waffen in ein Kriegsgebiet, Liberale machen bereitwillig Schulden, Grüne schlucken ihre Moral runter und kaufen Gas bei Scheichs in Doha. In seiner Not will Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt sogar Kohlekraftwerke wieder hochfahren, um einen Energiekollaps im Winter zu verhindern.

Das Problem mit solchen „Kehrtwenden“ ist, dass fast alle sie kritisch sehen. Für überzeugte Grüne, die schnell raus aus der Kohle wollten, verrät Habeck mit seinem Schwenk gerade die Ideale seiner Partei. Liberalen und Konservativen hingegen geht der Minister noch nicht weit genug, Stichwort Kernenergie. Oft sind politische Kehrtwenden verpönt; schon das Wort hat für viele einen negativen Klang. Wenn ein Politiker seinen Kurs abrupt ändert, gilt er schnell als durchsetzungsschwach oder auch als Opportunist, der sich aus Machtkalkül von wechselnden Stimmungen in der Bevölkerung leiten lässt. So als sei Politik eine gerade Straße, die immer nur in eine Richtung führen darf.

Dabei ist nicht automatisch etwas falsch daran, umzudrehen. In Ausnahmesituationen wie jetzt versteht das jeder: Wenn Deutschland im Winter zu frieren droht, kommt selbst ein Grüner wie Habeck nicht umhin, die Kohlekraftwerke länger am Netz zu lassen. Kehrtwenden bedeuten auch nicht, dass alles, was man davor vertreten hat, plötzlich nichtig ist.

Politiker sollten ihr Abwägen transparent machen

Man kann als Politiker weiter vom Gegenteil überzeugt bleiben und muss sich keine Prinzipienlosigkeit vorwerfen lassen, selbst wenn die Dringlichkeit der Lage ein anderes Vorgehen zeitweilig richtiger macht. Auch in normalen Zeiten sind Kehrtwenden nicht unbedingt ehrenrührig. Wer als Politiker zur Erkenntnis gelangt, dass er falschlag, und die Größe hat, das auch zuzugeben, warum sollte der nicht einen anderen Weg versuchen dürfen?

Das setzt voraus, dass Politikern auch Fehleinschätzungen zugestanden werden. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass es damit noch nicht weit her ist. Das Wissen über das Virus änderte sich fast täglich; Kehrtwenden bei Impfvorgaben oder Kontaktbeschränkungen waren deshalb nicht nur unvermeidbar, sondern – bei allen politischen Versäumnissen – auch Ausweis eines reaktiven und lernenden Systems. Trotzdem werteten manche sie ausschließlich als politisches Versagen.

Das ist das Schwierige an Kehrtwenden: Nicht immer ist so klar wie jetzt bei Habeck und der Kohle, ob sie sachlich tatsächlich geboten, nur Kalkül oder eine Mischung aus beidem sind. Als Angela Merkel nach Fukushima den Atomausstieg beschloss, unterstellten ihr viele Opportunismus, weil sie es abrupt tat und damit auf die veränderte Haltung der Deutschen zur Kernkraft einzugehen schien. Vielleicht war sie aber einfach gemeinsam mit ihnen zur Ansicht gelangt, dass Atomkraft nach Fukushima nicht mehr sicher genug sei.

Kehrtwenden werden nicht schal, nur weil sie Leuten auch politisch in den Kram passen. Und sie sind nicht automatisch gut, nur weil es im Moment keine andere Lösung gibt. Egal, um welche Wende es geht, Politiker sollten mutiger sein und offener zugeben, wenn sie etwas neu bewerten. Und sie sollten keine Scheu haben, auch ihr Abwägen transparent zu machen. Das könnte das Vertrauen in die Politik stärken. Robert Habeck macht gerade vor, wie das geht.