Biografie von CDU-Politiker : Ja, dieser Dregger!

Als es noch „Rechte“ in der CDU gab: Alfred Dregger (rechts) und Hans Filbinger auf einem CDU-Parteitag 1973 in Bonn. Bild: Barbara Klemm

Bevor über dieses Buch und Alfred Dregger zu berichten ist, muss etwas über den Autor gesagt werden. Dieter Weirich ist Journalist, war von 1989 bis 2001 Intendant der Deutschen Welle, davor aber auch Politiker und ein enger Vertrauter Dreggers, erst als Persönlicher Referent, später als Sprecher der hessischen CDU und der CDU-Landtagsfraktion, schließlich auch als Abgeordneter der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, die Dregger als Vorsitzender leitete. Weirich muss also damit rechnen, dass sein Buch nicht unbedingt als distanzierte Biographie gelesen wird, die wissenschaftlichen Maßstäben gerecht wird. Das erwartet er aber auch gar nicht. Weirich will schlichtweg an Dregger (zum 100. Geburtstag am 10. Dezember 2020) erinnern: Dass er viele Episoden erzählen kann, die kein Historiker so erzählen könnte, bereichert das Buch. Gelegentliche Ehrenbezeugungen treten dahinter zurück.

Auch wenn Weirich nicht in den Verdacht geraten will, der CDU den Namen Alfred Dregger ins Stammbuch zu schreiben, ganz ohne diesen Hintergedanken wird man das Buch wohl doch nicht lesen können. Es finden sich etliche Zitate und Formulierungen, die Leuten auf den Leib geschrieben scheinen, die bei der Lektüre denken mögen: Ja, dieser Dregger! Das war noch einer in der CDU nach altem Schrot und Korn! Will sagen: Wenn heute der „rechte Flügel“ der CDU vermisst wird und Vorbilder aus der Vergangenheit gesucht werden, fällt meist als erster der Name Alfred Dregger. Damit beginnen aber schon die Unschärfen, die Weirich nie aus den Augen verliert.