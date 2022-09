Fraktur : Wat muss, muss

Es gibt Politiker, die geloben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dieses zu erreichen oder jenes zu verhindern. Schon etwas vermessener sind die, die für sich das „Menschenmögliche“ in Anspruch nehmen und damit zwar zugeben, auch nur Menschen zu sein, aber eben gleichfalls herausstreichen, dass keiner der anderen 7,5 Milliarden es besser könnte als sie.

Ampel-Politiker begnügen sich demgegenüber damit, alles Nötige zu tun oder, wie Markus Söder es aus­drücken würde: das Allernötigste – wenn überhaupt. Wirtschaftsminister Habeck versprach, er tue „alles, was nötig ist, um die Versorgungssicherheit vollumfänglich zu gewährleisten“. Finanzminister Lindner bescheinigte sich: „Wir tun das, was erforderlich ist.“ Und dann natürlich Bundeskanzler Scholz.

Im Kampf gegen Corona beteuerte er: „Wir werden alles tun, was notwendig ist.“ Zum russischen Angriffskrieg sagte er: „Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das nötig ist.“

Beim ersten Hinhören wirkt das alles recht zwingend (in der Not tut man eben was nottut), und es wirkt fast bescheiden – ist es aber nicht. Man erkennt das schon an dem „alles“ und an der Suggestion, dass „nötig“, „notwendig“ und „erforderlich“ kristallklare, geradezu messbare Begriffe seien – sind sie aber nicht.

Sarrazin wurde der Gefühlskälte geziehen

Es fängt schon mit der Frage an, ob, in Panzerhaubitzen gerechnet, „das Nötige liefern“ mehr ist oder weniger als „das Mögliche liefern“. Sodann: Was ist notwendig zum Leben? Auch daran scheiden sich die Geister. Die FDP etwa bestätigt jeden Tag aufs Neue Montesquieu, der sagte: „Sehr viele Leute betrachten nur das als notwendig, was überflüssig ist.“ Hingegen wusste der ehemalige Sozial­demokrat Thilo Sarrazin schon vor knapp 15 Jahren: „Wenn die Energiekosten so hoch sind wie die Mieten, werden sich die Menschen überlegen, ob sie mit einem dicken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 Grad Zimmertemperatur vernünftig leben können.“ Damals wurde Sarrazin der Gefühlskälte geziehen, nun ist es Regierungspolitik.

Der inzwischen verstorbene Boxer Graciano Rocchigiani wiederum ließ sich zum Thema wie folgt zitieren: „Wat braucht der Mensch außer ­Glotze gucken? ’n bisschen bumsen, ’n bisschen Anerkennung.“ Völlig zu Recht werden Sie nun zu Hause Ihren Partner bei der gemeinsamen Zeitungslektüre fragen: War das jetzt nötig? Hat er das nötig? Oder, mit Gerhard Polt gesprochen: Braucht’s des? Ja klar braucht’s des, Sie erkennen es nur noch nicht!

Merke: Derjenige, der behauptet, er tue, was nötig sei, zum Teil, ohne überhaupt noch anzufügen, wofür eigentlich, der tut so, als sehe er die Geschichte von ihrem Ende her (es wird nötig gewesen sein), und schottet sich dadurch gegen jede Kritik ab. Das angeblich Notwendige beansprucht für sich mehr noch als das angeblich Wahre den Status eines Naturgesetzes, dessen Befolgung man in der Antike sogar den Göttern abverlangen, besser gesagt: auf- oder abnötigen konnte: Wat muss, muss.

Auch Söders Motte: Whatever it takes

Mit dieser Argumentation wird in unserem Land der unbegrenzten Notwendigkeiten respektive Wendigkeiten immer öfter Politik gemacht, gern auch mit Bezug auf das „Whatever it takes“ des mutmaßlichen „Falschmünzers“ (A. Dobrindt, CSU) Mario Draghi, gemünzt auf die Rettung des Euros. „Whatever it takes“ ist auch das ausdrückliche Motto von CSU-Chef Söder, um die Pandemie zu besiegen und nun die Energiekrise durchzustehen. Aber wann ist die Krise denn durchgestanden, wann die Pandemie besiegt? Der amerikanische Präsident Joe Biden sagt: Jetzt. Ach ja? Und was war dafür nötig?

Die Ampel würde sagen: alles, was sie dafür getan hat. Sie verweist dabei gerne auf das „Vorsorge-Paradox“: Wenn nicht eintritt, worauf sie ihre Politik ausgerichtet hat, dann natürlich nur, weil sie ihre Politik darauf ausgerichtet hat. Anders gesagt: Die Ampel tut nicht nur, was notwendig ist, sondern notwendig ist, was sie tut. Klingt logisch? Unbedingt. Wobei: In der Logik gibt es ja diese hübsche Wendung von der notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingung. Was, wenn die Bundesregierung am Ende zwar alles Notwendige getan hat, das aber nirgends hinreicht?