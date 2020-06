Pressefreiheit auf Philippinen : „Tod durch tausend Schnitte“

Maria Ressa bei einer Pressekonferenz nach dem Urteil am Montag in Manila Bild: EPA

Maria Ressa bezeichnete das Vorgehen am Montag als „Tod durch tausend Schnitte“. Die regierungskritische philippinische Journalistin war zuvor von einem Gericht in Manila wegen Verleumdung verurteilt worden. Der Fall selbst hatte zwar nichts mit dem Präsidenten Rodrigo Duterte und seinem von ihr kritisierten blutigen „Krieg gegen Drogen“ zu tun. Dennoch sieht sie das Urteil als politisch motiviert. Sie wirft dem Präsidenten vor, er wolle seine Kritiker zum Schweigen bringen. Mehrfach ist Ressa in den vergangenen Monaten schon festgenommen worden. Immer neue Verfahren wurden gegen sie eröffnet; den Zählungen nach sind es mittlerweile elf. In den sozialen Medien wird sie von Dutertes Anhängern mit wüsten Beschimpfungen attackiert. Dem Online-Nachrichtenportal Rappler, das sie im Jahr 2012 mitgegründet hatte und dessen Chefin sie seither ist, war schon im Jahr 2018 die Lizenz entzogen worden.

All dies ist ihr zufolge die Strafe dafür, dass sie es gewagt hatte, den 75 Jahre alten Präsidenten zu kritisieren. Rappler hatte vor allem über Dutertes Anti-Drogen-Krieg, in dem mittlerweile Tausende mutmaßliche Drogenkriminelle von der Polizei erschossen worden sind, und den Einsatz von sozialen Medien gegen seine Kritiker berichtet. Ressa und einem anderen verurteilten Journalisten drohen nun Haftstrafen von sechs Monaten bis zu sieben Jahren. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie auf Kaution frei bleiben und das Urteil in nächster Instanz anfechten können. Menschenrechtler sehen das Urteil in einer Reihe von Attacken auf die kritische Presse durch den Präsidenten, der immer autoritärer agiere. In diesem Jahr hatte auch der Fernsehsender ABS-CBN seine Sendelizenz verloren.

Verurteilung wegen eine Artikels aus dem Jahr 2012

Das Urteil bezog sich auf einen Artikel aus dem Jahr 2012, der auf Rappler erschienen war. Darin war einem Unternehmer vorgeworfen worden, er habe Verbindungen zu einem Richter am Obersten Gericht und sei in illegale Aktivitäten wie Menschenschmuggel und Drogenhandel verwickelt. Der Geschäftsmann Wilfredo Keng hatte allerdings erst fünf Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Artikels Klage gegen die Behauptungen eingereicht. Neben Ressa wurde außerdem der Journalist Reynaldo Santos verurteilt, der den Artikel verfasst hatte. Die Anklage beruht auf einem Gesetz gegen Cyberkriminalität und Verleumdungen im Internet aus dem Jahr 2012. Ressa warnte, das Gesetz werde Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Nutzung von Onlinediensten haben.

Das Gesetz war erst verabschiedet worden, nachdem der Artikel erschienen war. Jedoch bezog sich die Anklage auf eine Wiederveröffentlichung des Artikels im Jahr 2014. In den anderen Vorwürfen gegen Ressa und Rappler geht es um amerikanische Investoren. Ein Gesetz verbietet es, dass Ausländer philippinische Medien besitzen. Maria Ressa, die viele Jahre für den Sender CNN tätig war, gehört zu den bekanntesten Journalistinnen des Landes. Sie war auf den Philippinen geboren, mit ihren Eltern aber in die Vereinigten Staaten gezogen, als der Diktator Ferdinand Marcos den Ausnahmezustand über das Land verhängt hatte. In Amerika studierte sie an der Universität Princeton, bevor sie auf die Philippinen zurückkehrte. Im Jahr 2018 erhob das Magazin „Time“ sie aufgrund ihres Eintretens für Pressefreiheit und Demokratie zu einer Person des Jahres.