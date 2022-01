Partygate-Bericht : Johnsons nächstes Sorry

Alles in Ordnung? Premierminister Johnson am Montag vor seinem Amtssitz Bild: AFP

Es war nicht sein erstes „Sorry“, und diesmal klang es so: „Ich entschuldige mich für die Dinge, die wir einfach nicht richtig gemacht haben, und auch dafür, wie die Angelegenheit behandelt wurde.“ Abermals sagte Boris Johnson am Montag im Unterhaus, dass er den Ärger über die Partys in der Downing Street verstehen könne. Weil es nun Lehren aus dem Untersuchungsbericht zu ziehen gelte, werde er die Organisationsstruktur in der Regierung neu gestalten. „Ich habe es kapiert, und ich werde es in Ordnung bringen“, sagte er und fügte an: „Ja, man kann uns vertrauen.“

Kurz davor war der lang erwartete Bericht aus dem Kabinettsbüro veröffentlicht worden. Er stellt ein „Versagen von Führung und Urteilsvermögen” in der Downing Street fest. Eine Reihe von Versammlungen in den vergangenen zwei Jahren hätten „nicht stattfinden oder sich in der Weise entwickeln dürfen, wie geschehen”, schrieb die Untersuchungsleiterin Sue Gray, vermied aber, explizit von Rechtsverstößen zu sprechen. Auch wurden keine Verantwortlichen beim Namen genannt. Sie hielt gleichwohl fest, dass das Betragen Beteiligter „schwer zu rechtfertigen” sei und kritisierte den „exzessiven Alkoholkonsum” am Arbeitsplatz. All dies entspreche weder den Standards des Civil Service, noch denen, die die Öffentlichkeit an ihn anlege.

Johnson präsentiert sich als viel beschäftigt

Keir Starmer, der Labour-Vorsitzende, nannte Johnson einen „Mann ohne Scham“. Er habe die britische Öffentlichkeit zum Narren gehalten, ihre Intelligenz beleidigt und die vielen Opfer, die während der Pandemie gebracht wurden, in Misskredit gebracht. Jetzt verstecke er sich hinter einer polizeilichen Ermittlung, anstatt zurückzutreten.

Gray veröffentlichte nur eine abgespeckte Version ihres Untersuchungsberichts, nachdem die Polizei darauf gedrungen hatte, nur „minimale Hinweise” zu den Fällen zu geben, die sie selber untersucht. Dabei handelt es sich um zwölf Fälle mutmaßlicher Verstöße gegen Corona-Verordnungen. Am Wochenende hatte es Kritik an der Intervention von Scotland Yard gegeben. Manche, darunter der Libdem-Vorsitzende Ed Davey, sprachen sogar von einem „abgekarteten Spiel”. Ohne Belege wurde spekuliert, dass Johnson die Polizei ermuntert haben könnte, auf eine verwässerte Form des Gray-Berichts zu drängen, um so die Veröffentlichung womöglich belastender Fakten noch eine Weile herauszuzögern. Die polizeilichen Ermittlungen könnten sich wochenlang hinziehen. Es ist möglich, dass an deren Ende nicht mehr als das Versenden einiger Bußgeldbescheide steht, deren Empfänger unbekannt bleiben.

Johnson präsentierte sich am Montag als ein Premierminister, der kaum noch Zeit hat, sich mit fragwürdigen Partys in seinem Amtssitz zu beschäftigen. Am Morgen hatte er die Tilbury Docks in Essex besucht, einen der neuen Freihäfen, die nach dem Brexit aufgebaut werden. Parallel dazu bereitete er ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor sowie eine Reise in die Ukraine. Seine Minister werden in den nächsten Tagen eine ganze Reihe neuer Gesetzentwürfe vorstellen.

Sein Auftritt im Unterhaus hatte eher den Charakter einer Pflichtübung. Er hatte stets versichert, zum „Partygate”-Untersuchungsbericht vor den Abgeordeten Stellung zu nehmen. Nun bleibt Johnson wertvolle Zeit, um die Rebellen in seiner Fraktion zurück auf Linie zu bringen und die öffentliche Debatte in neue Richtungen zu lenken. Mit der „Operation rotes Fleisch” war schon Mitte Januar begonnen worden, Aufmerksamkeit von der Affäre abzuziehen. Die Regierung verkündete schlagzeilenträchtige Maßnahmen in der Migrationspolitik und der BBC-Gebührenordnung. Jetzt erlebt die Öffentlichkeit einen neuen Reigen von Initiativen, in denen Kritiker Rohfleisch erkennen dürften.

Weitere Baustellen

Am Sonntag gab Johnson bekannt, das militärische Engagement in Osteuropa weiter zu verstärken, nachdem bereits Panzerabwehrrakten in die Ukraine geliefert wurden. Gleichzeitig verkündete Außenministerin Liz Truss eine Gesetzesinitiative, um leichter Sanktionen gegen „Putins Oligarchen” verhängen zu können. In der vergangenen Woche war Kritik aus Washington lautgeworden. Sanktionen drohten ins Leere zu laufen, solange die Oligarchen ihr Geld in der britischen Hauptstadt anlegen könnten.

Zwei weitere Vorstöße sind innenpolitischer Natur. Noch in dieser Woche will Johnson ein „Gesetz der Brexit-Freiheiten” einbringen. Damit soll der Abbau von EU-Regulierungen vereinfacht werden, die noch immer in Kraft sind. Während die Regierung in Bereichen wie Migration, Agrarsubvention und Datenschutz neue Wege gegangen ist, gelten nach wie vor Tausende EU-Regeln fort. Dies wird von vielen Tories kritisiert. Sie werfen Johnson vor, die „Chancen des Brexit” nicht genügend auszunutzen. Mit dem neuen Gesetz könnten Veränderungen, etwa der Abbau von Abgaben, von Ministern vorgenommen werden, ohne dass das Parlament befragt werden muss.

Ebenfalls in dieser Woche wird das Weißbuch zum „Levelling-up” erwartet. Die Angleichung der Lebensverhältnisse im Norden des Landes gehört zu den Hauptversprechungen Johnsons. Wohnungsbauminister Michael Gove arbeitet seit Monaten an einem Bericht, der das Vorhaben entschlüsseln soll. Erwartet wird nicht nur, dass Größenordnungen und Schwerpunktgebiete identifiziert werden, sondern Ziele und womöglich sogar Bezugswerte für einen Erfolg und Misserfolg der Mission.