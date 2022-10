Parteitag in Peking : Xi Jinping zementiert weiter seine Macht

In der obersten Führungsriege der Kommunistischen Partei Chinas gibt es ein großes Stühlerücken. Vier der sieben Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros scheiden aus. Dazu zählen auch Ministerpräsident Li Keqiang und Wang Yang, der zuvor als einer seiner Nachfolger gehandelt worden war. Das ist bemerkenswert, weil sie im Gegensatz zu den anderen beiden ausscheidenden Politikern die Altersschwelle von 68 Jahren noch nicht erreicht haben.

Ihre vorzeitige Pensionierung deutet darauf hin, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping sich in den Verhandlungen um die Neubesetzung des mächtigsten Gremiums durchgesetzt hat und alle vier frei werdenden Posten mit Loyalisten besetzen dürfte. Gewissheit darüber wird es am Sonntag geben, wenn sich der neue Ständige Ausschuss der Öffentlichkeit präsentiert. Die Wechsel an der Spitze gehen aus der Liste der am Samstag neu gewählten Mitglieder des 205-köpfigen Zentralkomitees hervor. Ihm gehören nur elf Frauen an.

Sowohl Li Keqiang als auch Wang Yang gelten als marktfreundlichere Politiker, die in der Wirtschafts- und Coronapolitik andere Positionen vertreten als Xi Jinping. Ihr Ausscheiden stellt klar, dass Xi die Partei unangefochten beherrscht und mit eiserner Faust führt. Li bleibt noch bis März Ministerpräsident. Wer sein Nachfolger wird, dürfte sich am Sonntag aus der Rangfolge des neuen Ständigen Ausschusses ergeben.

Hu Jintao von zwei Wächtern abgeführt

Während der Abschlusssitzung des siebentägigen Parteitags kam es am Samstag zu einer ungewöhnlichen Szene. Xis Vorgänger Hu Jintao wurde von zwei Saalwächtern, offenbar gegen seinen Willen, aus dem Saal geführt. Er schien überrascht und folgte den beiden Männern nur widerstrebend. Der Vorsitzende des Volkskongresses, Li Zhanshu, schien dem betagten Hu Beistand leisten zu wollen. Er wurde jedoch von Wang Huning, dem Chefideologen der Partei, zurückgehalten. Andere Funktionäre starrten vor sich hin, als würden sie die Vorkommnisse nicht bemerken.

Während der 79 Jahre alte frühere Staats- und Parteichef am Arm weggezogen wurde, wandte er sich an Xi, der sich aber kaum zu ihm umdrehte. Dem Ministerpräsidenten Li Keqiang, dessen Protegé Hu gewesen ist, klopfte dieser im Hinausgehen freundschaftlich auf den Rücken.

Der Grund, warum er den Saal verlassen sollte, blieb zunächst unklar und wird es vermutlich auch bleiben. Nicht auszuschließen ist, dass der Hintergrund Hus Gesundheitszustand ist. Es gibt seit längerem Gerüchte, dass er an Parkinson leiden soll. Im chinesischen Staatsfernsehen wurde die Szene nicht gezeigt. Im chinesischen Internet gab es dazu keinerlei Wortmeldungen. Der Vorfall ereignete sich just in dem Moment, in dem die internationale Presse, verspätet, in den Saal gelassen wurde. Ausländische Journalisten, die der Veranstaltung beiwohnen wollten, mussten sich von Mittwoch an in Hotelquarantäne begeben.

Staatsfernsehen zeigte keine Livebilder

Das Staatsfernsehen verzichtete insgesamt darauf, Livebilder von der Abschlusssitzung des Parteitags zu zeigen, obwohl es sich um die wichtigste politische Veranstaltung seit fünf Jahren handelt und der Sender Live-Berichterstattung angekündigt hatte. Stattdessen wurden drei Stunden lang Gespräche mit Studiogästen sowie Berichte über die politische Lage in Italien und Großbritannien gezeigt. Möglicherweise war sich die Partei der Einstimmigkeit der Beschlüsse nicht ganz sicher.

Xis Machtposition wurde auch durch Änderungen der Parteistatuten weiter gefestigt. So wurden einige seine ideologischen Konzepte aufgenommen sowie der Begriff „Kampfgeist“, mit dem Xi Jinping regelmäßig die Partei und den Staatsapparat aufruft, ausländischen Kritikern die Stirn zu bieten. Auch der Vorsatz, entschlossen gegen eine Unabhängigkeit Taiwans vorzugehen, wurde in die Statuten aufgenommen. Das unterstreicht Xis Ziel, eine Vereinigung mit der Insel, notfalls mit militärischer Gewalt, herbeizuführen.

Anders als manche Beobachter erwartet hatten, erhielt Xi Jinping zunächst aber keinen neuen Titel. Auch wurde der Name seiner Ideologie nicht auf Xi-Jinping-Denken verkürzt. Das hätte ihn symbolisch in der Parteigeschichte auf die gleiche Stufe wie den Staatsgründer Mao Zedong gestellt.