Partei vor Beobachtung : AfD klagt gegen Verfassungsschutz

Gedenken an Corona-Tote : Steinmeier ruft zu Aktion „Lichtfenster“ auf

Bundespräsident Steinmeier hält die Bürger an, zum Gedenken an die Corona-Toten, Kerzen in die Fenster zu stellen. Das sei ein Zeichen der Anteilnahme. Nach Ostern soll es eine Gedenkveranstaltung geben.