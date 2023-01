Trauern um Benedikt : Als Markus Söder Rom eroberte

Ob im Flugzeug, auf dem Petersplatz, in der Trattoria oder in der Vesper von Santa Maria dell’Anima: Zu Ehren von Papst Benedikt breitet sich in Rom überall das Bayern-Gefühl aus.

Eigentlich ist es unverantwortlich von der bayerischen Staatsregierung, so viele be­deutende Bayern für morgens um fünf an den Münchner Flughafen Franz Josef Strauß zu laden und sie danach auch noch in ein und demselben Flugzeug fliegen zu lassen: nicht nur Ministerpräsident Markus Söder wird in der A321 gen Rom sitzen, auch sein Stellvertreter Hubert Aiwanger. Dazu ein Gutteil der Minister, die Altministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günther Beckstein, der Bürgermeister von Marktl am Inn sowie weitere etwa 160 Leute, die aus Sicht der Staatsregierung einen „gesellschaftlichen Querschnitt“ ergeben, Trachtengruppen, Gebirgsschützen und die Freiwillige Feuerwehr Pentling inklusive.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Aber der Zweck heiligte hier nun wirklich die Mittel. Mit Betonung auf: heiligt. Denn es geht zum letzten Abschied von Papa emeritus Benedikt XVI. Wie ließe sich ihm besser die Ehre erweisen als mit einem so ranghohen Besuch aus der Heimat? Wie besser das „Bayern-Gefühl“ dokumentieren, das Söder mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober beschwören will und das er auch in seiner ersten Reaktion auf den Tod Benedikts gleich in dreifacher Weise („wir“, „unseren“, „bayerischen“) anrief: „Wir trauern um unseren bayerischen Papst.“

„Wir waren damals unglaublich stolz, dass er Papst wurde“

Noch ehe der Lufthansa-Flieger in der Luft ist, macht Söder vor den Journalisten, die auch zum „gesellschaftlichen Querschnitt“ gezählt werden, deutlich, wer Benedikt war: „Papst emeritus Benedikt XVI. hat Bayern immer im Herzen getragen. Wir waren damals unglaublich stolz, dass er Papst wurde. Seine enge Verbundenheit zu Bayern war immer spürbar. Bei jedem Besuch – ich hatte etliche Begegnungen mit ihm – fragte er immer: Was gibt’s Neues in Bayern? Wenn es darauf ankam, ein Geschenk dem Heiligen Vater zu schicken – er hat sich sicher über Kerzen und Bilder ge­freut, aber am meisten über einen bayerischen Geschenkkorb, mit Weißwürsten, Weißbier, mit einfachen bayerischen Schmankerln.“ Bayern sei für Benedikt ein Sehnsuchtsort gewesen.

Fast alles an diesem Tag scheint Fü­gung zu sein: Im Cockpit des Flugzeugs sitzt der Sohn des Piloten, der 2005 den frisch gewählten Papst vom Weltjugendtag in Köln nach Rom zurückflog. Über dessen Geburtsort Marktl empfing er Funksignale. Der damalige Tourismuschef von Marktl, ein Hobbyflieger, hatte die Verbindung hergestellt, die Papstmaschine kreiste über dem Ort im Landkreis Altötting, der Papst höchstselbst meldete sich von oben. Es reichte für ein gemeinsames Ave Maria.

Bei allem Ernst und aller Ergriffenheit trägt die Rom-Reise Züge einer Klassenfahrt. Söder tritt im Flugzeug ans Mikrofon, verweist auf den Umhänger, den jeder bekommen hat, „auf dem nicht nur vorn die schönen bayerischen Farben drauf sind, sondern auf der Rückseite auch eine Notfallnummer.“ Er bittet die Mitreisenden, beim Rückflug darauf zu achten, dass der Sitznachbar vom Hinflug noch da sei. Söder nutzt abermals die Gelegenheit, um Benedikt XVI., „unseren bayerischen Papst“, zu würdigen. „Papst Benedikt war bei uns im bayerischen Herzen.“

Der Ministerpräsident sagt das nicht einfach so dahin. In seinem geistlichen Testament schrieb er, also der Papst emeritus: „Und danken möchte ich dem Herrn für die schöne Heimat im bayerischen Alpenvorland, in der ich immer wieder den Glanz des Schöpfers selbst durchscheinen sehen durfte.“ Später an diesem denkwürdigen Tag in Rom, beim Trauermahl in einer Trattoria, wird der Bürgermeister von Marktl berichten, dass Benedikt zum 600. Jubiläum der Gemeinde einen Brief geschrieben habe, in dem er die Bewohner als „Mitbürger“ angesprochen und ihnen mit auf den Weg ge­geben habe, sie mögen die Balance finden „zwischen weltweiter Öffnung und ruhigem Zusammensein in unserer bayerischen Heimat“.