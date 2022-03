Neue Verfassung : Franziskus krempelt den Vatikan um

Aktualisiert am

Franziskus baut die Zentrale der Weltkirche um. Das Vorhaben verfolgt er schon seit Beginn seines Pontifikats. Die neue Kurienverfassung zeigt, wohin er die Kirche führen will.

Papst Franziskus im März in Rom Bild: AP

Der Heilige Stuhl hat am Montag überzogene Erwartungen an die neue Kurienverfassung gedämpft. Zwar schließe das neue Grundgesetz Laien nicht mehr von der Führung bestimmter Behörden im Vatikan aus, sagte der Sekretär des Kardinalsrates, Bischof Marco Mellino, bei der Vorstellung der Kurienordnung. Die betreffenden Dikasterien müssten aber entsprechend ihrem thematischen Profil besetzt werden, sagte Mellino.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

So möge künftig etwa das Dikasterium für Laien und Familie von einem Laien – gleich welchen Geschlechts – geleitet werden, jenes für Bischöfe oder den Klerus aber nicht. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands bezeichnete die Kurienreform am Montag als „kleinen Schritt Richtung Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche“.