Panzer für die Ukraine : Der Dingo ist kein Leopard

Gepanzerter Transporter: Ein Bundeswehr-Dingo bei einer Übung in Letzlingen Bild: AP

Der Druck der vergangenen Tage ist nicht ganz ohne Wirkung auf die Bundesregierung geblieben: Berlin überlässt der Ukraine zwei weitere Mehrfachraketenwerfer sowie fünfzig Transportpanzer. Das ist besser als nichts, bleibt aber deutlich hinter dem zurück, was Kiew sich wünscht: der Lieferung von deutschen Kampf- und Schützenpanzern.

Die wird auch aus den Reihen der Koalition zunehmend lauter gefordert. Zuletzt hatte sogar Außenministerin Baerbock in einem Interview für die F.A.Z. gesagt, sie halte das für eine Entscheidung, die nicht lange hinausgezögert werden sollte.

Die Russen sind demoralisiert – das gilt es zu nutzen

Baerbock begründete ihr Drängen damit, dass durch die Befreiung besetzter Gebiete das Leben von Menschen gerettet werden könne, die von den russischen Invasoren willkürlich erschossen, vergewaltigt oder verschleppt würden. Die ukrainische Offensive kann aber nur weitergehen, wenn der Nachschub mit Waffen und Munition gesichert ist.

Ins Stocken darf der Vormarsch der Befreier nicht geraten, weil sonst die russischen Truppen Gelegenheit bekämen, sich neu zu gruppieren und zum Gegenangriff anzutreten. Die Streitkräfte des Kremls sind dezimiert und demoralisiert, das gilt es zu nutzen. Den Ukrainern zu ihren Erfolgen zu gratulieren, reicht dafür nicht. Es wäre besser, der Westen verliehe den ukrainischen Soldaten Panzer als Tapferkeitsmedaillen.

Damit will Biden nicht in die Wahlen ziehen

Doch offenkundig sind die Amerikaner, die Kiew sonst mit viel Geld und anderen Waffen unterstützen, dazu noch nicht bereit: Amerikanische Abrams-Panzer (wenn auch mit Ukrainern bemannt) im Gefecht mit russischen Tanks – mit solchen Bildern will kein Präsident in die Zwischenwahlen ziehen. Wenn aber Washington keine Panzer liefert, dann liefert Berlin auch keine, das hat Scholz ausgeschlossen. Auf den Leopard wird Kiew also weiter warten müssen. Der Dingo vergrößert die Durchhaltefähigkeit der Ukrainer nur wenig. Auch den Druck auf sich selbst wird die Bundesregierung mit dieser Lieferung wohl allenfalls vor­übergehend verringern können.