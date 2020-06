F.A.S. exklusiv : Berlin rügt Amerikas Sanktionspläne gegen Nord Stream 2

Corona-Ausbruch in Peking : China fürchtet eine zweite Welle

Nachdem auf einem Markt in Chinas Hauptstadt ein neuer Infektionsherd entdeckt wurde, befindet sich der betroffene Bezirk in einem Notfall-Modus wie in Kriegszeiten. Die Ermittler haben das Virus bis auf ein Hackbrett zurückverfolgt, auf dem importierter Lachs verarbeitet wurde.