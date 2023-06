Das Jahr 1979, das Historiker zum Schlüsseljahr erklärten, zu einer Zeitenwende, in der „die Welt von heute begann“. 34 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schien diese sich in eine multipolare Unübersichtlichkeit hinein zu verlieren. Das Jahr 1979, in dem zwanzig Millionen Westdeutsche die Serie „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“ sahen. Eine erinnerungspolitische Zäsur, ein Politikum, ein Medienereignis, ein breites Gesellschaftsgespräch, das das Land veränderte. 34 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus erschraken die Deutschen über sich selbst, schien der Panzer der Volksgemeinschaft geknackt, rang eine Tätergesellschaft sich qua Schuldannahme, über zähe Minischritte und durchdebattiertem Kontinuitätenbruch zu einer Politik der Erinnerung durch, die das Gedenken an die Opfer am Ende für unverbrüchlich erklärte.

Das Gedächtniskonstrukt erwies sich als kompliziert – etwas zwischen Routine, gewollter Verstörung, seriöser Erinnerungsarbeit, Moralistik und Frivolität –, doch der Streit war einer über das Fundament, über ein belastbares Geschichtsbild auf dem Weg hin zu einer erinnerungsbewussten Nation. Ein zeitverzögerter, aber letztlich unabweisbarer Weg der Aufarbeitung, der weltweit Anerkennung einbrachte. Die Grundannahme: Wer wissen will, wie Demokratie geht, muss nach Deutschland schauen.