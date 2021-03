Streit eskaliert : Orbán zieht Fidesz-Abgeordnete aus EVP-Fraktion zurück

Der ungarische Ministerpräsident und Fidesz-Vorsitzende Viktor Orbán hat am Mittwoch seine zwölf Abgeordneten aus der Fraktion der christlichen Demokraten im Europäischen Parlament zurückgezogen. „Ich informiere Sie hiermit, dass die Fidesz-Europaabgeordneten ihre Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion beenden“, schrieb Orbán dem Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU). Zuvor hatte die Fraktion mit deutlicher Mehrheit eine Änderung ihrer Geschäftsordnung angenommen, die es erlaubt, die zwölf Abgeordneten des Fidesz von Viktor Orbán zu suspendieren.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Von den 187 Abgeordneten der Fraktion nahmen 180 an der Abstimmung teil; 148 stimmten für, 28 gegen die geänderte Geschäftsordnung, 4 enthielten sich. Das entspricht einer Mehrheit von 84 Prozent, womit das erforderliche Zweidrittel-Quorum erfüllt wurde. Da der Fidesz auf Ebene der Partei schon vor zwei Jahren suspendiert wurde, hätte die Fraktion nächste Woche mit einfacher Mehrheit die 12 Abgeordneten von Orbáns Partei ausschließen können. Allerdings hat Orbán schon vor der Abstimmung gedroht, er werde dies nicht abwarten. Wenn der Fidesz nicht willkommen sei, werde er nicht darauf bestehen, Mitglied der Gruppe zu bleiben, schrieb der Parteichef und Ministerpräsident am Sonntag an den EVP-Fraktionsvorsitzenden.

„Reisende soll man nicht aufhalten“

Die beiden Anführer der Fidesz-Delegation im Europaparlament, Tamas Deutsch und Kinga Gál, nannten es inakzeptabel, dass in der EVP-Fraktion "überhastete administrative Manöver" vollzogen worden seien, und das mitten während der lebensbedrohlichen Pandemie. Die Änderung der Statuten würde nach ihrer Auffassung die Fidesz-Abgeordneten der Möglichkeit berauben, ihre parlamentarischen Rechte auszuüben. Der demokratische Willen von annähernd zwei Millionen ungarischen Wählern, die für den Fidesz gestimmt hätten, müsse uneingeschränkt respektiert werden. Die beiden Abgeordneten verurteilten das Vorgehen der EVP-Fraktion als „undemokratisch und unwürdig“.

In der Aussprache, die der Entscheidung der Fraktion voranging, sprachen sich neben den Ungarn nur Abgeordnete aus Slowenien, Rumänien und Bulgarien gegen die Änderung der Geschäftsordnung aus. Dafür warben neben Weber und seinem spanischen Stellvertreter Esteban Gonzalez Pons Abgeordnete aus Österreich, Finnland, Griechenland, Belgien, Luxemburg und Irland. Nach Orbáns Brief von Sonntag gehe es „auch darum, ob wir uns von anderen erpressen lassen, ob wir in der Lage sind selbst zu handeln und ob wir das tun wollen, was wir für richtig halten“, sagte der Wortführer von Orbáns Gegnern, der ÖVP-Abgeordnete Othmar Karas, während der Debatte.

Auch die deutsche CDU/CSU-Gruppe – mit 29 Abgeordneten die größte – unterstützte den Antrag und verhalf ihm so zur Mehrheit. „Wenn Viktor Orbán nun für sich entschließt, dass Fidesz keine Zukunft in der EVP hat, dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Reisende soll man nicht aufhalten. Für mich war es essentiell, dass wir in dieser Frage geschlossen gehandelt und uns nicht haben erpressen lassen“, teilte der CDU-Abgeordnete Dennis Radtke, der das Ruhrgebiet repräsentiert, nach der Entscheidung mit.