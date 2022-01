Omikron-Beschlüsse der MPK : Faktische oder förmliche Impfpflicht?

Es gibt seit Beginn der Omikron-Welle eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute besagt, dass die Variante sich zwar rasant ausbreitet, aber harmloser ist als die anderen Varianten (sofern man doppelt und dreifach geimpft ist). Das spricht für Gelassenheit. Die schlechte: Weil so viele Infektionen gleichzeitig auftauchen und es wohl jeden eines Tages erwischt, wird die Belastung der Krankenhäuser nicht geringer. Das stellte die Ministerpräsidenten auch am Freitag vor das alte Dilemma, nicht genau zu wissen, wo der verhältnismäßige Mittelweg ist. Der besteht darin, die Welle so in die Länge zu ziehen, dass sie nicht zu hoch wird.

Heikel ist vor allem die neue liberale Quarantäne-Regelung. Sie hat vornehmlich pragmatische Motive, weil die kritische Infrastruktur am Laufen gehalten werden muss. Sie kann aber auch deshalb mit ruhigem Gewissen angeordnet werden, weil Omikron-Infektionen offenbar eine kürzere Inkubationszeit haben als die der Vorgänger.

Die Welt muss mit dem Virus leben

Unabhängig davon gilt: Die Corona-Welt lässt sich nicht virologisch regieren. Anders, als sich das die Anhänger von „No-Covid“ vorgestellt hatten, haben sich deshalb die Wissenschaftler und Politiker durchgesetzt, die schon vor zwei Jahren der Meinung waren, man müsse mit dem Virus leben.

Was bedeutet das für die Impfpflicht? Moderate Gegner der Impfpflicht halten es nicht für besonders schlau, wenn selbst eine Pflicht nicht daran vorbeiführt, wieder harte Lockdown-Maßnahmen ergreifen zu müssen. Zumal auch jetzt wieder Beschlüsse gefasst wurden, die auf eine faktische Impfpflicht hinauslaufen, jedenfalls für Bürger, die sich nicht sozial isolieren wollen.

Befürworter wie die Ministerpräsidenten halten wiederkehrende Lockdowns bei geringer Impfquote aber für das größere Ärgernis. Nur die Länder drängt es zu einer Entscheidung – Opposition und Regierung machen hingegen keine großen Anstalten. Der Bundestag gibt kein gutes Bild ab, wenn die Sache weiter verschleppt wird. Vielleicht steckt dahinter aber auch die Hoffnung, Omikron sei die letzte große Zuckung eines vermaledeiten Virus.