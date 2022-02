Olympia in China : Jackie Chan, ein Soldat und die Politisierung der Winterspiele

Unterstützer der Kommunistischen Partei: der Schauspieler Jackie Chan an der Chinesischen Mauer in Badaling Bild: Getty

Die Fackelläufer, die das olympische Feuer durch Peking tragen, seien aus allen Gesellschaftsschichten ausgewählt worden, versicherte die Moderatorin des chinesischen Staatsfernsehens. Einer stach aus der Masse hervor: Qi Fabao, Kommandeur eines in Xinjiang stationierten Militärregiments. Laut „Global Times“ soll er im Juni 2020 bei den tödlichen Scharmützeln chinesischer und indischer Soldaten im Grenzgebiet schwer verwundet worden sein. Zwanzig indische Soldaten und eine unbekannte Zahl an chinesischen Soldaten wurden bei den Zusammenstößen getötet. Der vermeintliche Kriegsheld Qi Fabao habe salutiert, als er die olympische Fackel in Empfang nahm, berichtete die „Global Times“ am Donnerstag. Indien dürfte darüber nicht erfreut sein.

Seit Monaten wirft die chinesische Regierung den Vereinigten Staaten vor, die Winterspiele zu politisieren. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, sprach am Donnerstag ebenfalls von „den dunklen Wolken einer zunehmenden Politisierung des Sports“.