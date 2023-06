Kommunikationswissenschaft? Da drückten früher die alten Haudegen in den Zeitungsredaktionen ihre Zigaretten aus und sagten den um Berufsberatung bittenden Praktikanten: Bloß nicht! Da sei ja sogar noch die Germanistik eine bessere Vorbereitung auf die Laufbahn des Journalisten. Die Herren Kommunikationswissenschaftler hätten gar keine Ahnung, wie es an der Front wirklich zugehe. Allerdings wussten auch die meisten alten Kämpen, die ihr Metier vom Bleisatz auf erlernt hatten, nur vom Hörensagen in ihrer Stammkneipe, welcher Unsinn an den Universitäten gelehrt wurde.

Auch das sind freilich mittlerweile Tempi passati. Eine akademische Beschäftigung mit den vielen Spielarten der Kommunikation gilt nicht mehr als Beleg dafür, ungeeignet für den Beruf des Journalisten zu sein. Auch die Politik verschließt sich schon lange nicht mehr den Erkenntnissen der Kommunikationswissenschaft und der Beratung durch ihre Vertreter. Nicht jeder Politiker ist ein kommunikatives Naturtalent wie unser Bundeskanzler, der für das, was er dem Volk nicht zu sagen hat, auch keinen theoretischen Überbau braucht.

Was wollte Kühnert uns damit sagen?

Dessen Pflege überlässt er dem SPD-Generalsekretär Kühnert, der wie viele seiner Kollegen immer wieder beweist, dass man auch ohne abgeschlossenes Studium auf allen Gebieten kompetent sein kann. Der Autodidakt Kühnert hat das Theoriegebäude der Kommunikationswissenschaft gleich um zwei Begriffe erweitert, die so einleuchten, dass man sich fragt, warum mit ihnen nicht schon längst mehr beschrieben und erklärt wird als nur die Hemisphären, in denen sich die Krisenkommunikation der Koalition bewegt: die „Verweigerungskommunikation“ und die „Ermöglichungskommunikation“.

Was wollte Kühnert uns beziehungsweise der FDP damit sagen? Natürlich, dass Letztere aus dem finsteren Lager der Verweigerer ins Paradies der Ermöglicher der Heizungswende wechseln und dies mit wohlig warmen Worten kundtun solle. Das großherzige Angebot, endlich zu den fröhlichen Jasagern zu gehören, machen SPD und Grüne aber nicht nur ihrem sogenannten Koalitionspartner, sondern uns al­len, und das bei ganz vielen Themen: bei der Einwanderung, der Einbürgerung, der Freigabe von Cannabis, dem Gendern, dem Geschlechtswechsel. Dafür sollten wir dankbar sein und der Regierung die umfassende Erweiterung unserer Möglichkeiten mit etwas besseren Umfragewerten lohnen.

Man muss sich nur die AfD-Politiker anschauen

Jetzt mal ehrlich: Macht Ihnen die endlose Verweigerungskommunikation wirklich Spaß? Gesund kann das ewige Herumnölen nicht sein, da muss man sich bloß die Gesichter der AfD-Politiker anschauen. Bei Licht betrachtet, spricht doch gar nichts gegen die Ermöglichungskommunikation, man muss sich eben nur genau überlegen, was man wem ermöglichen will. Da fiele uns schon einiges ein: der SPD die Erholung in der Opposition, Kühnert ein Studium der Politischen Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Floskeln und den Grünen ein Auffrischungsseminar zu den Grundlagen der antiautoritären Erziehung, die sie auf dem Marsch durch die Institutionen ganz offensichtlich vergessen haben.

Habeck würden ein paar Lehrjahre bei einem Installateur nicht schaden, um ihm die Wärmepumpen-Flausen auszutreiben. Dort könnte er auch lernen, wie man mit den Leuten kommunzieren muss, damit sie verstehen, was Sache mit der Heizungsleiche in ihrem Keller ist. Kühnert gab zu, auch Scholz hätte „lauter“ und „ordinärer“ in die Debatte eingreifen können. Ob dem Generalsekretär da Rötger Feldmanns Comicfigur Werner (ein kerniger Klempner, wie Scholz aus dem hohen Norden) vorschwebte? Na, da sind wir doch froh, dass der Kanzler wieder einmal „eher im Hintergrund an der Lösungsfindung arbeitete“, also etwa so wie Uli Hoeneß bei Bayern München. Auch dem neuen und alten deutschen Fußballmeister würde etwas wissenschaftliche Beratung aber wohl nicht schaden, insbesondere nicht auf dem Feld der Entlassungskommunikation.