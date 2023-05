Obama in Berlin : Der elder statesman ist out

Als Barack Obama am Ende seines Deutschland-Auftritts „die Alten“ aufforderte, in den Institutionen Platz für die Jungen zu machen, waren die Fans in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, gleich welchen Alters, hingerissen. Jugend, Zukunft und Hoffnung sind mit dem früheren amerikanischen Präsidenten noch im­mer so untrennbar verbunden wie sein lässiger Gang und sein Friedens­nobelpreisträger-Winken. Wer wollte in solchen Momenten des Gleichklangs schon daran erinnern, dass sich Obama bald für die Wiederwahl des dann 82 Jahre alten Joe Biden einsetzen wird?

Wohlfühlsätze und Plattitüden gehören zum Geschäftsmodell, wenn man seinen Bewunderern bis zu fünfhundert Euro für einen einstündigen „Abend mit Obama“ abnimmt (und das Fünffache für ein Selfie). Geschenkt, dass laut Obama „alle Probleme gelöst wären, wenn Frauen zwei Jahre lang das Sagen hätten“. An Christine Lambrecht, Liz Truss oder die Herrscherinnen in Bangladesch wird er dabei nicht gedacht haben.