Mit militärischen Ehren : Israels Präsident Herzog besucht die Emirate

Betont freundlich empfingen die arabischen Gastgeber Yitzhak Herzog und seine Frau Michal zum ersten Besuch eines israelischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Im Herrscherpalast in Abu Dhabi wurde Herzog von Kronprinz Muhammad Bin Zayid Al Nahyan, dem starken Mann der Emirate, mit militärischen Ehren begrüßt.

Im Anschluss an das offizielle Treffen lud Prinz Muhammad das israelische Staatsoberhaupt zu einem Vier-Augen-Gespräch ein, das zwei Stunden dauerte. Darin sei unter anderem über die bilateralen Beziehungen sowie Sicherheitsfragen gesprochen worden, hieß es in Medienberichten.

Auch das Thema Iran sei zur Sprache gekommen. Die israelisch-emiratische Annäherung der vergangenen Jahre gründete unter anderem auf der sich verfestigenden Konfrontation zwischen zwei regionalen Blöcken, der eine angeführt von der schiitischen Vormacht Iran, der andere von Saudi-Arabien und den Emiraten. Das mit Iran verfeindete Israel und die sunnitischen Monarchien suchten daraufhin die Annäherung. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett ist im Dezember zu einem offiziellen Besuch in die Emirate gereist.

Huthi-Miliz beschießt die Emirate

Am zweiten Tag seiner Reise besuchte Herzog am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Weltausstellung Expo 2020 in Dubai, wo auch Israel einen Pavillon hat. Zuvor hatte die von Iran unterstützte jemenitische Huthi-Miliz in der Nacht abermals die Emirate beschossen. In Dubai äußerte Herzog die Erwartung, dass „immer mehr Nationen den VAE folgen und den Abraham-Abkommen beitreten werden“. In den Abraham-Abkommen hatte eine Reihe arabischer Länder vom September 2020 an offiziell Beziehungen mit Israel aufgenommen.

Eine Rolle dabei spielte Medienberichten zufolge auch die von einem israelischen Unternehmen entwickelte Telefonspionage-Software Pegasus. Die amerikanische Zeitung „New York Times“ berichtete, Israel habe seine Kontrolle über die Exportlizenzen von Pegasus als Mittel genutzt, um die Normalisierung mit den arabischen Ländern voranzutreiben. In mehreren Ländern wurden die Telefone von Regierungskritikern mit der Software gehackt, darunter in den VAE.