Xi Jinpings Kehrtwende : Die Mär vom überlegenen System

Die Nachricht des Nachbarschaftskomitees kommt per Wechat. „Falls Ihr Corona-Schnelltest positiv ausfällt, brauchen Sie das dem Nachbarschaftskomitee nicht zu melden“, heißt es da, als hätte es die Null-Covid-Politik nie gegeben. „Wenn Ihr Schnelltest nach fünf Tagen negativ ausfällt, können Sie ganz normal wieder zur Arbeit gehen.“ Wer unter Kopfschmerzen oder Fieber leide, möge trotz Infektion selbst zur Apotheke fahren, um sich Me­dikamente zu kaufen. Wer krank sei, solle selbst den Notdienst rufen.

Was für eine Kehrtwende! Bis vor zwei Wochen waren die Nachbarschaftskomitees die gefürchteten Fußsoldaten der Null-Covid-Strategie im „kompromiss­lo­sen Krieg gegen das Virus“. Sie waren ein Überbleibsel der Mao-Zeit, das lange vergessen schien und in der Pandemie auf einmal aus der Versenkung auftauchte.

Die Komitees waren der lange Arm der Kommunistischen Partei, der bis in die Wohnzimmer reichte. Sie konnten ohne Vorwarnung und rechtliche Grundlage ein Haus abriegeln oder seine Bewohner nachts um zwei in ein Quarantänezen­trum bringen lassen. Sie kontrollierten täglich am Eingang die Gesundheits-App und zwangen so die Bewohner, alle zwei Tage einen PCR-Test zu machen. Sie sorgten in der Chat-Gruppe der Haus­gemeinschaft dafür, dass nur wenige sich trauten, die Maßnahmen infrage zu stellen. Sie waren im Kontroll- und Nanny­staat zuständig, wenn jemand Medikamente oder eine medizinische Behandlung brauchte. Jetzt sind sie, wie ein Spuk, wieder verschwunden.

Innerhalb weniger Tage hat China eine 180-Grad-Wende in der Corona-Politik hingelegt. Gestern noch herrschte die to­tale Kontrolle, heute herrscht Chaos. Die Abkehr von der Null-Covid-Strategie kam so plötzlich, dass selbst der Propagandaapparat überrascht wurde. Noch vor gut zwei Wochen twitterte Regierungssprecherin Hua Chunying hämisch: „Der Preis der ‚Freiheit‘ in den USA sind eine Million Corona-Tote“. Inzwischen droht China ein ähnlich düsteres Sze­nario. Die Weltgesundheitsorganisation sagt dem Land „eine sehr harte und schwere Zeit“ voraus.

Bis zu einer Million Corona-Tote?

In einer aktuellen Studie prognostizieren Hongkonger Wissenschaftler zwischen 630.000 und einer Million Corona-Tote in China. Die geringere Zahl sei erreichbar, wenn flächendeckend antivirale Medikamente zur Verfügung stünden und 85 Prozent der Bevölkerung ein bis zwei Monate „vor der Öffnung“ bereits eine vierte Impfung erhalten haben. Die Analyse ist von der Realität längst überholt worden. Die meisten Präventionsmaßnahmen wurden vergangene Woche abgeschafft. Die Kampagne für eine vierte Dosis hat aber gerade erst begonnen. Weniger als 60 Prozent der Bevölkerung sind bisher dreifach geimpft. Der Anteil unter den besonders gefährdeten älteren Menschen über 80 lag zuletzt bei nur 40 Prozent.

Warum hat die chinesische Führung den Schutz der vulnerablen Gruppen so lange vernachlässigt? Und warum ist sie von ei­nem Extrem ins andere verfallen und hat über Nacht alle Kontrollmaßnahmen auf einmal entsorgt? Die Vermutung liegt na­he, dass die Proteste gegen die Null-Covid-Strategie die Öffnung maßgeblich be­schleunigt haben. Vielleicht blieb der Re­gierung aber auch gar nichts anderes übrig. Das Virus hatte längst die Verteidigungs­linien der chinesischen Hauptstadt überwunden. Innerhalb weniger Tage stieg die Zahl der Menschen, die Hilfe in einer Pe­kinger Fieberklinik suchten, um das 16-Fache. Der Nothilfedirektor der Weltgesundheitsorganisation, Mike Ryan, stellte klar, dass das Virus sich schon vor den Lockerungen „intensiv“ im Land verbreitet habe. Mit anderen Worten: Das Virus war außer Kontrolle geraten.