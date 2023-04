Ist in der EU und in Großbritannien die Panik ausgebrochen? Die geplante Verzehnfachung der Offshore-Windkraft in der Nordsee zeigt, was in Europa auf dem Spiel steht.

Die „Erklärung von Ostende“ ist in der Geschichte der europäischen Energiewende eine von vielen Korrekturen nach oben, die nötig waren, weil die Energiepolitik zu kurz gesprungen war. Weil ihr sonst zu schwindelig geworden wäre?

Die Staaten, die am Montag im belgischen Seebad für das „größte grüne Kraftwerk Europas“, die Nordsee, warben, versichern in ihrer Erklärung, die Leistung der Offshore-Windkraft binnen fünfundzwanzig Jahren zu verzehnfachen. Das ist doppelt so viel wie bisher geplant, und auch das war schon sehr ehrgeizig.

Die Erweiterung wird vordergründig damit gerechtfertigt, die EU, Norwegen und Großbritannien müssten noch schneller Konsequenzen daraus ziehen, dass kein russisches Erdgas mehr zur Verfügung steht, um die Zeit bis zur Klimaneutralität zu überbrücken. Forcierte Herstellung von „grünem“ Wasserstoff und Speicherung von Kohlendioxid kommen deshalb hinzu.

Das hätte aber so oder so irgendwann geschehen müssen, denn der eigentliche Grund des Nordsee-Fiebers steckt darin, dass allmählich klar wird, welche Mengen an Energie Europa eines klimafreundlichen Tages braucht, um seinen Wohlstand und seine Industrie halten zu können. Das grüne Kraftwerk Nordsee hat den Vorteil, dass es nahezu grundlastfähig ist. Das macht es für die deutsche Industrie so attraktiv, reicht aber bei Weitem nicht.

Deutschland liegt, was Absichtserklärungen zum Ausbau der Windkraft auf See angeht, voll im europäischen Trend. Nicht im Trend liegt das Land, was die Diversifizierung angeht, außerdem hinken Windkraftausbau an Land, Netzausbau und Speicherkapazitäten den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Absehbar sind deshalb auch Korrekturen nach oben an den 800 Milliarden Euro, die Windkraftindustrie und EU-Kommission berechnet haben – allein für die Investitionen auf der Nordsee und im Hinterland.

Das sind Zahlen, auf die Verfechter der erneuerbaren Energien hierzulande nicht ganz so inbrünstig hinweisen wie auf Kosten und Subventionen für andere Energieträger. Die Kugel Eis, die ihr Spaß angeblich nur kosten sollte, ist bald so groß wie die Erde.