Vermutlich verklären wir jetzt die Vergangenheit. Aber waren es nicht doch wunderbare Zeiten, als wir sonntagnachmittags in einem wohlig warmen Wohnzimmer auf dem Sofa liegen und einen altmodischen Piratenfilm schauen konnten, allenfalls von der Sorge bedrängt, ob noch genügend Kartoffelchips da sind? Tempi passati. Heutzutage fiebert man nicht mehr mit Errol Flynn dem nächsten Abenteuer entgegen, sondern fröstelt vor sich hin, weil die Gasrechnung eingeschlagen hat wie eine Breitseite aus Neunpfündern oder der Holzpelletbunker so leer ist wie ein Munitionsdepot der Bundeswehr. Außerdem muss man jetzt immer öfter siebenundzwanzig Folgen schauen, bis endlich der/die/das Gute siegt, was aber auch nicht länger garantiert ist.

Seit dieser Woche haben wir eine Ahnung, wie nach „Die Brücke – Transit in den Tod“, „Pirates of the Caribbean“ und „Der Schwarm“ der nächste maritime Serienwurm heißen könnte: „Die Saboteure der Ostsee“. Verfilmt werden die Geheimnisse rund um die Nord-Stream-Pipelines in jedem Fall. Eine spannendere Agentengeschichte hätte sich schließlich nicht einmal John le Carré ausdenken können. Was für ein Unglück, dass Richard Burton und Sean Connery nicht mehr leben und Clint Eastwood nicht mehr ganz so beweglich ist.

Mit Ursula Andress als Tauchärztin

Wir würden doch atemlos im Kinosessel versinken, wenn die drei Haudegen nachts über die stürmische Ostsee segelten, in der Tiefe ein paar Monsterminen legten und danach auf ihrer Yacht bei einem Wodka-Martini den roten Knopf drückten, während Ursula Andress ihnen als Tauchärztin den Puls fühlt.

Dass es die Guten waren, die das Rohr aus dem Reich des Bösen sprengten, dürfte auch in einem solchen Streifen natürlich erst am Ende herauskommen. Vorher müsste es mindestens so viele Verdächtigte geben wie in dem tatsächlichen Fall, der uns alle in seinen Bann zieht. Und unbedingt eine „False-Flag-Operation“, die nun ja schon in den deutschen Wortschatz eingedrungen ist. Doch welche unserer nichtschwimmenden Einheiten könnte auf der Leinwand unter falscher Flagge aufkreuzen? Na klar, die „Gorch Fock“! Die ließe sich für die Filmaufnahmen in „Seeteufel“ umbenennen. Graf Luckner, der „Pirat des Kaisers“, täuschte seine Gegner ja auch gerne mit falschen Farben.

Ein Cameo-Auftritt für Robert Habeck

Der Einsatz unseres Sabotageschulschiffs würde einen Cameo-Auftritt Robert Habecks ermöglichen, der über einschlägige Erfahrungen beim Täuschen verfügt. Der Pirat des Kanzlers hat sich unter der flauschigen Flagge des Deutschlandverstehers erst einen Platz im Kabinett und dann auch noch an der Spitze der Meinungsumfragen erschlichen. Jetzt, wo selbst der gelbe Freibeuter ihn kaum noch aufhalten kann, hisst Habeck breit grinsend wie Jack Sparrow den Jolly Roger und lässt seine Green Pearl eine Breitseite nach der anderen in unsere wehrlosen Jollen jagen. Gasheizungsverbot, Ölheizungsverbot, Verbrennerverbot, Dämmpflicht – da fragt man sich langsam, ob man nicht doch lieber in Russland lebte.

Wieso verdächtigt eigentlich noch keiner die Grünen, die Gasleitungen in der Ostsee in Rückzugsorte für bedrohte Fischarten verwandelt zu haben? Die Grünen haben uns schon bei der Atomkraft den kalten Entzug verordnet. Und ein Zurück zum Gas wollen sie auch um jeden Preis verhindern. Auch andere Feldherren verbrannten ihre eigenen Schiffe, um ihren Truppen klarzumachen, dass es keinen Rückzug geben kann. Heutzutage muss man dafür nur eine Unterwasserpipeline sprengen. Spezialisten für Waffentechnik haben die Grünen inzwischen genug. Herr Hofreiter, wo waren Sie in der Nacht vom 25. auf den 26. September 2022?

Gerhard Schröder könnte zwei Rollen übernehmen

Doch zurück zum Filmprojekt. Damit es Aussicht auf so viele Oscars hat wie die höchst überflüssige Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“, sollten auch noch der Fliegende Holländer und der Klabautermann auftreten. Die beiden Rollen könnte mühelos ein einziger Staatsschauspieler übernehmen: Gerhard Schröder. Der segelt schon mindestens seit seiner Pensionierung unter falscher Flagge, das aber immerhin mit einer echten Fahne.