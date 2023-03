Aktualisiert am

Wird Anfang Mai gesprengt: die Rahmedetalbrücke der A 45 Bild: dpa

Ob an Land-, Bundesstraßen oder Autobahnen, in NRW gibt es besonders viele marode Brücken. Ein Untersuchungsausschuss soll nun auch erkunden, warum die Sanierungsbugwelle so groß ist.