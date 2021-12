Neue Corona-Variante : Wie gefährlich ist Omikron?

Aktualisiert am

Erste Ausbrüche in Europa verstärken die Sorge, die neue Corona-Mutante könnte noch gefährlicher sein als die bisherigen Varianten. Zu Recht? Noch mangelt es an klinischen Daten, aber einiges lässt sich inzwischen schon über Omikron sagen.

Warten auf den Corona-Test: Norwegische Studenten harren am Montag am Flughafen von Johannesburg vor ihrem Flug nach Amsterdam aus. Bild: AP

Als vor einer Woche die Meldungen über die neue Omi­kron-Variante zum ersten Mal die Schlagzeilen beherrschten, kamen in der Innenstadt von Oslo etwa 120 Mitarbeiter einer Firma für erneuerbare Energien in einem Restaurant zusammen. Alle sollen geimpft gewesen sein, es war das gemeinsame Weihnachtsessen. Mindestens ein Mitarbeiter war da gerade von einer Dienstreise aus Südafrika zurückgekehrt. Nun beherrscht diese Weihnachtsfeier die Nachrichten in Norwegen. Bis zu 60 der 120 Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Zunächst war nur bei einer Person die Omikron-Variante nachgewiesen worden. Die Behörden gehen aber von viel mehr Fällen aus. Am Freitag zitierte der norwegische Rundfunk NRK eine Vertreterin der Stadtverwaltung schon mit der Aussage, es dürften 15 bis 20 Personen mit der neuen Variante infiziert sein. Weitere Untersuchungen laufen. Aus der Weihnachtsfeier in Oslo könnte einer der ersten großen Omikron-Ausbrüche in Europa werden.

Als Ende vergangener Woche das Wissen um Omikron die europäische Öffentlichkeit erreichte, verschärften viele Länder hektisch ihre Einreisebestimmungen. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten teilte am Donnerstag mit, dass trotz noch begrenzter Informationen Omikron seinen Modellierungen zufolge innerhalb der nächsten Monate die dominierende Virusvariante in Europa werden könnte. Biontech-Chef Ugur Sahin sagte am Freitag, er gehe davon aus, dass für die Mutante ein neuer Impfstoff nötig sein werde, und dass sich Omikron als sogenannte Escape-Variante entwickeln dürfte, die mehr als bisher auch Geimpfte infiziert.

Wie viel ansteckender ist die Variante?

Auch wenn Sahin sich sicher zeigte, dass Biontech sein Vakzin schnell wird anpassen können und Geimpfte weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sein werden: Die Furcht vor der neuen Mutante ist groß, und die Unsicherheiten sind es auch. Was bedeuten all die Mutationen des Virus für den Impfschutz, wie viel ansteckender ist die Variante, und wie sind die Verläufe?

In Südafrika, wo die neue Mutante zuerst entdeckt wurde, ist Omikron dabei, das Infektionsgeschehen landesweit zu beherrschen. Die effektive Reproduktionszahl, die das Ansteckungspotential des Virus angibt, ist in den am meisten betroffenen Gebieten innerhalb von zwei Wochen von weit unter eins auf inzwischen 2,3 hochgeschnellt. Auf einer Pressekonferenz in der Hotspot-Provinz Gauteng wurde auf den ungewöhnlich steilen Anstieg der Fallzahlen hingewiesen. Betroffen sind sowohl Jüngere als auch Ältere. Anfängliche Berichte von Ärzten, Omikron-Infektionen könnten trotz der vielen Mutationen milder verlaufen als solche mit der Delta-Variante, wurden von südafrikanischen Offiziellen nicht bestätigt.

In der Region Gauteng steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Omikron-Infizierten deutlich. Auffallend hoch ist die Zahl von schwerer erkrankten Kindern unter vier Jahren. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach Angaben ihres Sprechers Christian Lindmeier bisher keine Todesfälle durch Omikron-Infektionen angezeigt worden. Als Entwarnung ist das aber nicht zu verstehen, weil eine Covid-19-Erkrankung meist erst Wochen nach den ersten Symptomen zum Tod führt.