Hat der ukrainische Präsident Selenskyj wirklich glauben können, ihm werde in Vilnius die Eintrittskarte zur NATO überreicht? Das konnte er nicht, weshalb man annehmen darf, dass seine Empörung am ersten Gipfeltag nicht ganz spontan ausbrach. Washington hatte schon lange hinter den Kulissen und dann auch öffentlich klargemacht, dass es in einer bedingungslosen Zusage größere Risiken für das Bündnis und auch die Ukraine selbst sieht als mit der auf dem Gipfeltreffen beschlossenen Formel.

Berlin, die Nummer zwei unter den Unterstützern der Ukraine, teilt diese Einschätzung und Zurückhaltung aus guten Gründen.

Moskau hat aus den Niederlagen gelernt

Eine „strategische Nullnummer“, wie eine Kritikerin meinte, war der Gipfel schon wegen der Aufnahme Schwedens nicht. Und auch Selenskyj fährt nicht mit leeren Händen nach Hause. Der Weg in die NATO wurde verkürzt. Die Beistandszusagen der G-7-Länder haben zwar nicht die Abschreckungskraft des NATO-Vertrags, sind aber auch nicht nur Lippenbekenntnisse.

Sie werden unterstrichen mit weiteren Waffenlieferungen, die nottun, weil die ukrainische Armee bei der Rückeroberung der besetzten Gebiete erhebliche Verluste erleidet. Moskau hat aus seinen Niederlagen gelernt, setzt aber weiter darauf, dass es einen ohne Rücksicht auf den eigenen Blutzoll geführten Abnutzungskrieg länger durchhält als Kiew.

Die Frage der Durchhaltefähigkeit und Wehrhaftigkeit stellt sich auch für Deutschland. Das Versprechen des Kanzlers vom Februar 2022, „von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung (zu) investieren“, bleibt bis heute unerfüllt. Erst im nächsten Jahr und nur mithilfe des „Sondervermögens“ erreicht Deutschland diesen Wert, zu dem sich jetzt alle NATO-Mitglieder verpflichtet haben.

Sind die 100 Milliarden ausgegeben, muss der reguläre Verteidigungshaushalt um mindestens 20 Milliarden aufgestockt werden. Ob es die dann amtierende Bundesregierung wagt, diese Summe in den anderen Etats einzusparen? Den Mut dazu kann man bei der Ampelkoalition bisher nicht erkennen.