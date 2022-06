NATO-Gipfel : Erleichterung in Schweden und Finnland

In Schweden und Finnland wurden die Nachrichten vom NATO-Gipfel größtenteils mit Erleichterung aufgenommen. Nur in Stockholm droht eine Abgeordnete mit kurdischen Wurzeln der Regierung mit Konsequenzen.

In Schweden und Finnland war die Erleichterung bei fast allen groß, als die Nachricht aus Madrid am Dienstagabend eintraf. Nach Wochen der Unsicherheit für Stockholm und Helsinki hatte die Türkei endlich den Weg freigemacht für den Beitrittsprozess der beiden Länder zur NATO.

Nur eine Abgeordnete im schwedischen Reichstag zeigte sich empört. „Es ist ein schwarzer Tag in der politischen Geschichte Schwedens, dass wir mit einer islamischen Diktatur verhandeln“, sagte Amineh Kakabaveh. Die fraktionslose Abgeordnete mit kurdischen Wurzeln spielte in den vergangenen Monaten immer wieder eine wichtige Rolle in Stockholm. Und nun droht sie mit Konsequenzen.

Am Dienstag waren die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und der finnische Präsident Sauli Niinistö mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Madrid zum ersten Mal persönlich zusammengetroffen. Fast vier Stunden dauerte das Gespräch, bis eine Einigung auf ein gemeinsames Memorandum verkündet wurde – und dass der Weg in die NATO nun für Schweden und Finnland frei ist.

Das Memorandum unterstreiche die Verpflichtung Finnlands, Schwedens und der Türkei, ihre volle Unterstützung gegen die Bedrohung der Sicherheit des jeweils anderen Landes zu gewährleisten, teilte Niinistö mit. „Dass wir NATO-Bündnispartner werden, wird diese Verpflichtung noch verstärken.“ Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, er freue sich, „dass wir jetzt ein Abkommen haben, das Finnland und Schweden den Weg zum NATO-Beitritt ebnet“. An diesem Mittwoch würden die Staats- und Regierungschefs der Alliierten beschließen, Finnland und Schweden einzuladen, der NATO beizutreten.

Danach war die Erleichterung groß. Mit der bisherigen türkischen Blockade des Beitrittsprozesses schien sich eine der größten Befürchtungen im Norden zu erfüllen: dass man zu lange in der Grauzone stecken bleibt zwischen Mitgliedsantrag und Beitritt, in der es nicht den vollen Schutz durch die NATO gibt. Die Türken hatten Schweden und Finnen vorgeworfen, Terrororganisationen wie die PKK zu unterstützen, sie hatten Auslieferungen gefordert und auch schwedische Beschränkungen für Waffenexporte in die Türkei kritisiert.

Niinistö hatte sich verwundert gezeigt, weil man vorher solche Signale aus Ankara nicht empfangen habe. Und in Stockholm begann Andersson schon bald, zumindest rhetorisch auf die Bedenken der Türkei einzugehen. In dem Memorandum sagen Finnland und Schweden laut Stoltenberg zu, Waffenlieferungen an die Türkei möglich zu machen. Beide sagten zu, verstärkt gegen die PKK vorzugehen, und die kurdische Miliz YPG in Syrien und die Gülen-Bewegung nicht zu unterstützen. Auch ein Auslieferungsabkommen soll geschlossen werden, in Übereinstimmung mit europäischem Recht.

Während über die sozialen Medien nach der Einigung Glückwunsche und Freudensbekundungen verbreitet wurden aus den Hauptstädten, sorgte aber vor allem die Frage der Auslieferungen auch für Unsicherheit. Andersson sagte zu den Bedenken am Mittwochmorgen im Schwedischen Fernsehen, wer nichts mit Terror zu tun habe, der müsse sich auch keine Sorgen machen. Sie habe gut geschlafen, es sei ein großer Tag für Schweden gewesen.

Amineh Kakabaveh, die schwedische Abgeordnete mit kurdischen Wurzeln, sieht das ganz anders. Mehrmals schon war die sozialdemokratische Minderheitsregierung von Andersson in den vergangenen Monaten auf ihre Stimme angewiesen – oder zumindest ihre Enthaltung. Sie wird in schwedischen Medien mit wütenden Äußerungen zitiert: die Kurden würden für eine zynische Politik geopfert. Warum gebe Schweden Erdogan nach? Das Memorandum sei „peinlich“. Sie will nun ein Misstrauensvotum gegen die schwedische Außenministerin Ann Linde beantragen.

Dafür bräuchte sie aber noch die Unterstützung von anderen Parteien. Die bürgerlichen Oppositionsparteien werden ihr kaum helfen, sie alle haben den NATO-Beitritt befürwortet. Und ob Grüne und Linkspartei sich ihr anschließen, ist fraglich. Sie sagte, sie hoffe auf Unterstützung. Es gehe um Schwedens Sicherheit. Und um Schwedens Ansehen in der Welt.