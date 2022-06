Neue Mitglieder im Norden? : Last-Minute-Diplomatie vor Treffen der NATO

Am Dienstag wollen sich erstmals die Anführer der Türkei, Finnlands und Schwedens in Madrid treffen. Der Druck auf eine Einigung steigt. An Russland sendet die Allianz ein weiteres Signal – mit Truppen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel Bild: AFP

Macht die Türkei nun den Weg frei für die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO? Die Diplomatie vor dem Gipfeltreffen der Allianz am Mittwoch und Donnerstag in Madrid weckte Erwartungen auf einen Durchbruch in letzter Minute. Am Montag trafen sich Vertreter aller drei Staaten im Brüsseler Hauptquartier, Ankara wurde dabei durch den Vizeaußenminister und einen engen Präsidentenberater vertreten. Ebenfalls dort zu Gast war Magdalena Andersson; die schwedische Ministerpräsidentin traf sich mit Generalsekretär Jens Stoltenberg. Sie hoffe auf eine Verständigung in „naher Zukunft“, sagte sie anschließend, „idealerweise noch vor dem Gipfel“. An diesem Dienstag wird sie mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Madrid treffen – die erste Zusammenkunft auf dieser Ebene, seit Erdogan Mitte Mai die Aufnahme beider Länder blockiert hatte.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Unter normalen Umständen würde das auf eine bevorstehende Lösung hindeuten, zumal Diplomaten schon seit Tagen auf „gute Fortschritte“ in den Verhandlungen verwiesen und das informelle Ziel einer Einigung noch vor Beginn des Gipfeltreffens der Allianz ausgegeben haben. Allerdings hieß es am Montag auch: Erdogan sei Erdogan, also unberechenbar; niemand könne in seinen Kopf hineinschauen. Stoltenberg, der als Vermittler agiert, äußerte sich am Montag gewohnt zurückhaltend. „Ich werde keine Versprechen abgeben, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir aktiv daran arbeiten, einen Fortschritt sicherzustellen“, sagte er in seiner Pressekonferenz vor dem Gipfeltreffen.

Die Türkei verlangt besonders von Schweden einen schärferen Kurs bei der Bekämpfung von Gruppen, die sie selbst als terroristisch einstuft. Unstrittig ist dies für die kurdische PKK, die in Ostanatolien agiert und auch von der Europäischen Union als Terrorgruppe gesehen wird. Ankara will, dass die syrisch-kurdische Volksmiliz YPG genauso eingestuft wird. Diese Gruppe wird jedoch von den Amerikanern im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ in Syrien unterstützt. Das bindet der NATO die Hände, macht die beitrittswilligen Länder aber erpressbar. Die Türkei verlangt zudem, dass Finnland und Schweden ihr Waffen liefern, die sie im Kampf gegen kurdische Gruppen einsetzen könnte. Andersson signalisierte hier Entgegenkommen; die schwedischen Exportkontrollbestimmungen würden die Solidarität unter Bündnispartnern widerspiegeln. Die Regierungschefin verwies auch auf ein schärferes Antiterrorgesetz, das Anfang Juli in Kraft tritt. Zum türkischen Wunsch, kurdische Extremisten auszuliefern, sagte sie, die Anträge würden „unverzüglich und umsichtig“ vom Rechtssystem bearbeitet.

300.000 einsatzbereite Soldaten statt 40.000

Für das Bündnis wäre eine schnelle Lösung wichtig, um nicht gespalten in einen Gipfel zu gehen, der ihre Geschlossenheit angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine demonstrieren soll. Tatsächlich sind die wichtigsten Beschlüsse dazu so vorbereitet worden, dass die Staats- und Regierungschefs sie am Mittwochvormittag in ihrer ersten Arbeitssitzung annehmen können. Stoltenberg gab darauf schon eine Vorschau. So werde das neue strategische Konzept, an dem die Verbündeten seit vorigem Herbst gearbeitet haben, Russland als „bedeutendste und direkte Bedrohung unserer Sicherheit“ einstufen. China werde dagegen als „Herausforderung unserer Sicherheit, Interessen und Werte“ gesehen; das liegt zwei Ebenen darunter und entspricht der EU-Sichtweise von Peking als strategischem Rivalen.