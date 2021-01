Aktualisiert am

Nächstes Bund-Länder-Treffen zu Corona-Krise am Dienstag

Merkel will Verschärfungen

Merkel will Verschärfungen :

Merkel will Verschärfungen : Nächstes Bund-Länder-Treffen zu Corona-Krise am Dienstag

Merkel will das nächste Krisentreffen mit den Ministerpräsidenten vorziehen. Bild: dpa

Am kommenden Dienstag um 14.00 Uhr sind Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder geplant, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte.