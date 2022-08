Oleksij Makejew : Wer ist Melnyks Nachfolger?

Aktualisiert am

Oleksij Makejew übernimmt den Botschafterposten der Ukraine in Berlin. Er wird voraussichtlich diplomatischer auftreten als sein Vorgänger. In der Sache aber wohl nicht weniger entschieden.

Der ukrainische Diplomat Oleksij Makejew im November in Ankara Bild: Picture Alliance

Dass Andrij Melnyk Deutschland bald verlässt, ist schon eine Weile bekannt. Nach fast acht Jahren als Botschafter der Ukraine muss der hierzulande prominenteste ausländische Diplomat in rund sieben Wochen Deutschland verlassen. Er wird im ukrainischen Außenministerium in Kiew einen neuen Posten antreten. Wenig weiß man bislang über seinen Nachfolger Oleksij Makejew. Offiziell ist die Sache zwar noch nicht verkündet, aber der Name macht seit einem Monat die Runde.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Fest steht: Makejew spricht und schreibt exzellent Deutsch, genau wie sein Vorgänger. Zwar ist er nicht für solch provokative Äußerungen bekannt, mit denen Melnyk besonders seit dem Überfall Russlands auf sein Land Aufsehen erregte, viele in der deutschen politischen Elite nervte und zugleich zum Medienstar in Deutschland wurde. Doch abseits dessen spricht einiges für Kontinuität auf dem Botschafterposten.