Rücktritt von Liz Truss : Die Tories haben kein Mandat mehr

Brexit, Johnson, Truss – ist den Tories die Lust am Abenteuer nun vergangen? Wen auch immer sie zum Premierminister machen: Die Legitimität der Regierungspartei ist aufgebraucht.

Erst war er ihr unterlegen, jetzt könnte er ihr Nachfolger werden: Sunak (vorne links) und Truss bei einer Veranstaltung am 5. September 2022 in London Bild: EPA

Vor gut einem Monat wurde Königin Elisabeth II. beigesetzt, und die Welt staunte noch einmal über ihren sieben Jahrzehnte langen Dienst als Staatsoberhaupt. Vor diesem Hintergrund wirkt das Stück noch frivoler, das die Regierungspartei im Königreich dieses Jahr aufführt.

Zwei Tage vor ihrem Tod hatte Elisabeth noch Liz Truss zur Premierministerin ernannt. In einem zwei Monate währenden parteiinternen Wahlkampf hatte Truss sich am Ende gegen den früheren Schatzkanzler Rishi Sunak durchgesetzt. Den hätte zwar die Mehrheit der Fraktion bevorzugt, aber das letzte Wort hatten die Parteimitglieder. Nur 45 Tage später sah Truss sich nun zum Rücktritt gezwungen.

Politik ist mehr als Parolen

Ist der Partei, die sich konservativ nennt, ihre Abenteuerlust damit vergangen? Ein paar Lehren dürften hängen geblieben sein. Politik ist mehr als Parolen. Der Versuch, inmitten der Krisen des Jahres 2022 die vierzig Jahre alten Rezepte einer Margaret Thatcher mit der Brechstange durchzusetzen, war aberwitzig. Auch der Austritt aus der Europäischen Union hat Großbritannien nicht aus den Abhängigkeiten der Weltmärkte befreit – im Gegenteil, das Land muss sich allein gegen die globalen wirtschaftlichen Verwerfungen stemmen.

Liz Truss sprach viel von ihrem „Mandat“. Das freilich hatten ihr nur gut 80.000 Tory-Mitglieder erteilt. Selbst an der Parteibasis hatte sie eine denkbar knappe Mehrheit erhalten. Daraus einen Auftrag für einen radikalen Kurswechsel abzuleiten, war vermessen und verwegen. Dasselbe gilt für den Versuch, einfach weiterzuregieren, nachdem sie die versprochenen Steuersenkungen abgesagt und dafür den Briten schmerzhafte Belastungen in Aussicht gestellt hatte. An dem Rücktritt führte kein Weg vorbei.

Weniger klar ist, welcher Weg zur Stabilität führt, die das Land nach Brexit, Johnson-Zirkus und Truss-Turbulenzen jetzt braucht. Mag sein, dass Sunak seine Chance bekommt oder ein Gleichgesinnter Premierminister wird; die Partei soll die Nachfolge diesmal in gut einer Woche regeln. Doch eines müssten die zerstrittenen Tories eigentlich flügelübergreifend ahnen: Sie haben kein Mandat mehr. Die Briten haben eine Wahl verdient.