Eine Million Arten bedroht : Kaum Aufmerksamkeit für die schwindende Naturvielfalt

Ein Schicksalsjahr sollte es werden, ein hoffnungsvolles Zeichen für die Naturschutzpolitik rund um den Globus, nach dem Pariser Klimaabkommen von 2015 der zweite ökologische Weltfrieden sozusagen. Doch schon jetzt, ein halbes Jahr vor dem Biodiversitätsgipfel der Vereinten Nationen in Montreal, zeichnet sich in der globalen Umweltdiplomatie das nächste böse Erwachen ab.

Der Politikbetrieb bleibt stumm, offenbar sieht er keinen weiteren Platz in der vorderen Reihe seiner Krisenbewältigungsagenda vor. Und so setzt sich das Massensterben der Arten auf dem Planeten weiter still fort.