Nach dem Tod Benedikts : Das geglückte Experiment der zwei Päpste

Ein Papst gibt seinem zurückgetretenen Vorgänger das letzte Geleit: Mit diesen Bildern von der Beerdigung Benedikts XVI. geht eine in der Kirchengeschichte bislang einmalige Ära zu Ende. Und wenn dieses unerwartet lange Experiment der zwei Päpste im Vatikan im Großen und Ganzen als gelungen gelten kann, dann ist das vor allem das Verdienst von Franziskus.

Der argentinische Je­suit, der von Herkunft, Charakter und Prägung kaum etwas mit dem früheren Theologieprofessor Benedikt XVI. gemein hat, ließ es in den vergangenen zehn Jahren nicht an öffentlichen Bekundungen seiner Ehrerbietung und Zuneigung fehlen. Auf Benedikt XVI. und dessen Pontifikat hat Franziskus nie etwas kommen lassen. In diesem Fall hat er sich – ausnahmsweise – auch vor Journalisten nicht da­zu verleiten lassen, etwas zu sagen, was er besser nicht gesagt hätte.

Dabei hat es Benedikt XVI. seinem Nachfolger nicht leicht gemacht. Direkt kritisiert hat er Franziskus nie. Aber er hat nicht verhindert, dass seine regelmäßigen Wortmeldungen von Gegnern des Papstes instrumentalisiert werden konnten. Franziskus hat darüber großzügig hinweggesehen. Ebenso wie er es hingenommen hat, dass Benedikt XVI., was seine Kleidung, Anrede und zuletzt auch seine Beerdigung be­traf, der einstigen Schlagzeile „Wir sind Papst“ in einem ganz neuen Sinne zu fortwährender Aktualität verhalf.

Selbstverständlich war es keineswegs, dass dieses Experiment gelingen würde. Nach dem Rücktritt von Benedikt XVI. und einem Blick ins Handbuch der Kirchengeschichte malten manche Auguren 2013 Schreckensszenarien von einem Schisma und einem Gegenpapst an die Wand. Sie erinnerten an Coelestin V., den einzigen Papst, der vor Benedikt XVI. freiwillig zurückgetreten ist. Das war im Jahr 1294. Sein Nachfolger, Bonifatius VIII., hatte ihn in Schutzhaft nehmen lassen. Solche Spekulationen waren von Anfang an abwegig. Aber auch für nüchterne Betrachter war klar: Wie für jede absolute Mo­narchie stellt ein zurückgetretener Monarch auch für das Papsttum eine potentielle Gefahr dar; umso mehr, als dieses Amt sakral aufgeladen ist wie kein zweites.

Keinen Bruch mit Traditionen

Aber was bedeutet der Tod Benedikts XVI. für den weiteren Verlauf des Pontifikats von Franziskus? Der Papst habe nun größere Handlungsfreiheit, war zu lesen. Er müsse keine Rücksicht auf seinen Vorgänger mehr nehmen. Das klang fast so, als könne ein bislang gehemmter Franziskus nun endlich all das tun, was er eigentlich schon immer habe tun wollen. Gewiss, Franziskus hat gerade in den ersten Jahren seiner Amtszeit manche Konzessionen an seinen Vorgänger gemacht. Aber alle, die geglaubt haben, er scheue grundsätzlich davor zurück, Entscheidungen Benedikts XVI. öffentlich zu korrigieren, wurden spätestens im Juli 2021 eines Besseren belehrt.

Damals hob der Papst die Wiederzulassung der vorkonziliaren Liturgie auf, die Benedikt XVI. 2007 verfügt hatte. Das war nicht irgendein Erlass: Wohl kaum eine andere Entscheidung in seinem Pontifikat lag dem deutschen Papst derart am Herzen wie diese. Dahinter stand eine seiner theologischen Grundüberzeugungen: In der Kirche darf es keinen Bruch mit der Tradition geben.

Das alles wusste auch Franziskus, aber es hat ihn nicht davon abgehalten, seinen Vorgänger – nach einer Befragung der Bischofskonferenzen in aller Welt – öffentlich zu korrigieren. Dabei zeigte der Papst, der gern damit kokettiert, mit vatikanischen Gepflogenheiten und Floskeln zu fremdeln, dass er sich ihrer durchaus zu bedienen weiß. So stellte Franziskus die Korrektur seines Vorgängers so dar, als verfolge er damit das gleiche Ziel wie Benedikt XVI. Franziskus hat seine Lektion gelernt: Ein Papst kann viele Entscheidungen seiner Vorgänger rückgängig machen, solange er nur den Anschein wahrt, dass er damit in der Kontinuität seiner Vorgänger steht.

Die Zwei-Päpste-Ära hat also keinen Reformstau verursacht. Benedikt XVI. hat Franziskus nicht davon ab­gehalten, das zu tun, was er für richtig hielt. Nur einen Komplex hat der Papst zu Lebzeiten seines Vorgängers ganz offensichtlich aus Rücksichtnahme auf Benedikt XVI. gemieden: die Regelung eines päpstlichen Amts­verzichts und des Status eines zurückgetretenen Papstes. Hier wäre eine kirchenrechtliche Klärung dringend geboten. Denn auch in der ka­tholischen Kirche wächst die Zahl der Trumpisten.

Nach dem Tod seines Vorgängers hätte Franziskus freie Hand, diese Frage anzugehen. Zuletzt hat er keinen Hehl daraus gemacht, dass seine eigenen Vorstellungen von einem zu­rückgetretenen Papst wenig mit dem zu tun haben, was Benedikt XVI. ge­lebt hat. Das könnte er nun in Gesetzesform gießen – in bewährter Ma­nier mit dem beruhigenden Subtext: Im Prinzip verfolge er damit nur das gleiche Ziel, das schon Benedikt XVI. hatte.