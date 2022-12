Mutmaßlicher Spion beim BND : Wachsam bleiben

Menschliche Spione sind für Geheimdienste noch immer wertvoll – vor allem für Russland. Putin ist selbst ein ehemaliger KGB-Mann. Auch in Deutschland sollte man sich daher an das Motto der NATO erinnern: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.

Ort der Unsicherheit? BND-Neubau in Berlin Bild: dpa

Noch ist nicht bekannt, wie groß der Verrat ist, den der jetzt verhaftete BND-Mitarbeiter begangen haben soll. Er wird verdächtigt, sich von einem Moskauer Geheimdienst anwerben haben zu lassen. Es ist schon eine Weile her, dass im BND ein Doppelagent enttarnt wurde. Dass es solche Fälle gibt, sollte aber niemanden überraschen.

Geheimdienste wollen nicht nur herausfinden, was der Gegner weiß. Sie wollen ihn auch in die Irre führen. Selbst im Zeitalter der Cyberspionage und der Satellitenaufklärung sind dabei menschliche Quellen nicht überflüssig geworden.

Putin ist ein früherer KGB-Mann

Davon dürften ganz besonders auch die russischen Dienste überzeugt sein. An der Spitze des russischen Staates steht ein ehemaliger KGB-Mann, der im vergangenen Jahrhundert Karriere in dieser berüchtigten Organisation machte. In Russland sagt man: Einmal KGB, immer KGB.

Putin besetzte, seit er zum ersten Mal russischer Präsident wurde, viele Spitzenpositionen in Staat und Wirtschaft mit Geheimdienstveteranen. Wenn Putin sich auf jemanden verlässt, dann auf diese Kader. Russland ist unter ihm zu einem Geheimdienststaat geworden – mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft jederzeit zu rechnen ist, wie es BND-Präsident Kahl sagte.

Putin führt einen Krieg in der Ukraine, der für sein Regime zu einem Desaster zu werden droht, weil das überfallene Land massiv vom „kollektiven Westen“ unterstützt wird. Den versucht der Kreml mit nichtmilitärischen Mitteln zu schwächen, wo und wie es nur geht: durch Auskundschaften von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, durch Desinformation und Cyberangriffe. Die Enttarnung des mutmaßlichen Doppelagenten zeigt auch der breiten Öffentlichkeit, dass Moskau einen heimlichen Krieg weit hinter den ukrainischen Linien führt. Auch in Deutschland sollte man sich daher an das Motto der NATO erinnern: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.