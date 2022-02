Nach Kusel : Der tägliche Hass auf die Polizei

Es gehöre nicht zu unserer Vorstellung von Deutschland, dass jemand auf offener Straße mit Jagdwaffen anfange zu schießen und das Feuer eröffne, bloß weil er vielleicht beim Wildern erwischt worden sei. Das sagte Udo Gehring von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, als Polizei und Staatsanwaltschaft über den Doppelmord von Kusel informierten.

Ja, es ist eine unfassbare Tat. Eine Tat, die zum Glück nicht oft in Deutschland vorkommt. Der Staatsanwalt hielt es dennoch für angemessen, auch über Entwicklungen in diesem Land zu reden, die nicht direkt mit dem Fall zu tun haben. Er sprach vom blinden Hass, der manchmal den Beamten entgegenschlage und der zu einem gesellschaftlichen Pro­blem geworden sei.

Tatsächlich wird dieser Hass auf Polizisten nicht mehr nur in Milieus gepflegt, in denen Polizei und Staat traditionell abgelehnt werden, ja, wo der Hass als Identifikationsmittel fungiert. Linksextreme haben Polizisten schon immer zu Objekten eines Staates degradiert, den es zu bekämpfen gilt: „Acab – All cops are bastards“, was sinngemäß bedeutet: Alle Bullen sind Schweine. Ähnlich verhält es sich bei den Rechtsextremen und wenig überraschend auch in anderen kriminellen Kreisen. Wer Polizist wird, der weiß, dass er in diesen Milieus ein Feind ist. Und er weiß, dass er im Dienst getötet werden kann. Das hat es schließlich auch in der Vergangenheit schon gegeben – etwa 2010, als ein Sondereinsatzkommando die Wohnung eines Hells-Angels-Rockers in Anhausen stürmen wollte und dieser durch die Tür schoss.

Beschimpft und bespuckt

Eine andere Sache gab es damals aber nicht, zumindest nicht im heutigen Ausmaß. Damals wie heute überwog zwar die Betroffenheit, aber zunehmend feiern Polizeihasser öffentlich, wenn ein Beamter getötet wird. So kursierten kurz nach der Tat von Kusel Aussagen wie diese in den sozialen Medien: „Tja, selber schuld“, „Dem Täter ein spendenkonto“. Selbst in aller Öffentlichkeit scheut sich manch einer nicht, Derartiges von sich zu geben.

Das Verhalten vieler Bürger gegenüber der Polizei hat sich verändert. Polizisten werden oftmals nicht mehr als Freund und Helfer angesehen. Die Wertschätzung sinkt, und die Bereitschaft zu Gewalt gegen die Beamten nimmt zu. Bei vielen Einsätzen müssen Polizisten damit rechnen, dass sie beschimpft, bespuckt oder körperlich angegangen werden. Das ist inzwischen trauriger Alltag in Deutschland. So gab es im Jahr 2020 laut Bundeskriminalamt 38 960 Gewalttaten gegen Polizisten.

Einen gewissen Anteil an dieser Entwicklung, an dieser Ablehnung der Polizei könnten die Polizeiskandale der vergangenen Jahre gespielt haben, die Aufdeckung rechtsextremer Chats. Doch kann das keine Erklärung und auch keine Rechtfertigung sein. Beteiligt an diesen Skandalen waren nur sehr wenige der mehr als 300 000 Polizisten in Deutschland. Die allermeisten machen mit Hingabe ihre Arbeit, sie schützen die Bürger.

„Ab und zu Danke sagen“

Was ist aber dann die Ursache für den Hass, wie er immer öfter zu beobachten ist, sei es in jüngster Zeit auf Corona-Demos oder auch in den Kneipenvierteln der Städte? Genau diese Frage sollte sich jeder stellen, der sich gerade über eine Alkoholkontrolle aufregt oder darüber, dass Polizisten eine Unfallstelle absichern oder eine Demonstration begleiten, weshalb der Heimweg nun ein paar Minuten länger dauert. Anstatt zu schimpfen, sollte man sich lieber bewusst machen, dass diese Polizisten Tag für Tag unser aller Sicherheit verteidigen. Und dann sollte man das tun, was Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gerade geraten hat: „Ab und zu einfach mal Danke sagen.“

Denn die Wahrheit ist doch: Jeder, der in Not ist, erwartet vollkommen zu Recht, dass die Polizei ihm hilft. Wird ein Demonstrant, der gerade noch „Alle Bullen sind Schweine“ geschrien hat, von irgendjemandem bedroht, wird selbst er hoffen, dass die Polizei einschreitet. Wenn man sich das bewusst macht, dann hört man hoffentlich auch auf, Polizisten zu Sündenböcken und sie für den eigenen Frust und die eigene Unzufriedenheit verantwortlich zu machen, für die sie nichts können.

Polizisten haben sich die Corona-Politik nicht ausgedacht, wahrscheinlich gibt es sogar viele, die auch nicht damit zufrieden sind, wie Deutschland bislang durch die Pandemie steuert. Dennoch sorgen sie dafür, dass die Regeln eingehalten werden und dass Demonstranten ungestört demonstrieren können, aber eben nur friedlich.

Wer dann nach einer Tat wie in Kusel nichts Besseres zu tun hat, als im Netz zu schreiben: „2 weniger bei den Spaziergängen“, der sollte sich dafür verantworten müssen, und zwar so, dass er deutlich spürt, dass solche Aussagen kein Spaß sind. Ganz im Gegenteil, sie bestärken womöglich Leute darin, den nächsten Stein zu werfen oder eine Waffe zu nutzen.